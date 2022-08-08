【烏克蘭戰爭】澤連斯基提和談一條件 俄軍傳加強烏南部署（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第166日。烏克蘭總統澤連斯基表明，如果任何被俄羅斯佔領的烏克蘭地區舉行公投，烏方及自身盟友將不會與俄國舉行任何和談。英國與烏克蘭情報指出，俄軍相信有向烏克蘭南部佔領區增兵，估計為應對烏軍的反擊。

【本港時間8月8日】

【10:47】英國與烏克蘭軍方引述情報指出，俄軍加強在烏克蘭南部軍事部署，估計是防範烏軍的反擊或是展開新攻勢。英國國防部稱，大批俄軍裝備正由頓巴斯（Donbas）運往烏克蘭西南部。

【03:26】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）強調，只要有被俄羅斯佔領的烏克蘭地區舉行「偽公投」決定是否加入俄羅斯，烏克蘭及其他自由國家政府亦不會與俄羅斯談判。【下一頁】

【本港時間8月7日】

【19:15】烏克蘭與土耳其官員表示，4艘載有烏克蘭糧食的貨船啟航，運走超過16萬噸粟米及其他糧食。4艘貨船目的地據報分別為土耳其伊斯坦布爾﹑伊斯肯德倫（Iskenderun）﹑中國及意大利。

【15:05】IAEA總幹事格羅西憂慮扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠曾遭炮擊，警告持續在附近發生軍事行動可能釀成核災難，威脅烏克蘭及其他國家的公共健康及環境，呼籲立即停止軍事行動，並允許IACA前往核電廠檢視損毀。【下一頁】

【06:01】烏克蘭基建兼農業部長Oleksandr Kubrakov表示，2月24日後首次有外國旗船隻抵達烏克蘭，掛起加勒比島嶼國家巴巴多斯（Barbados）國旗的貨船Fulmar S已停泊在黑海村（Chornomorsk）的港口。

【本港時間8月6日】

【17:00】國際特赦組織烏克蘭辦事處主任Oksana Pokalchuk宣布辭職，指摘總部報告刪走其建議內容。

【15:00】英國情報部門指，戰爭即將進入新階段。烏軍正擊中攻擊橋樑及彈藥庫，試圖削減俄軍後勤補給力。

【13:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，禁止不友好國家投資者年底前出售金融及能源等企業股份。法令立即生效，但指普京可批出豁免。【下一頁】

【11:30】俄羅斯指，將驅逐14名保加利亞領事館及大使館工作人員。

【11:00】俄烏雙方互相指責對方，攻擊位於烏克蘭東南部的扎波羅熱核電廠。

【10:30】國際特赦組織（Amnesty International）表示，支持烏克蘭在居民區建立軍事基地對抗俄軍。國際特赦組織周四曾發表報告，指烏軍在學校等地點設置軍事基地，違反國際法及危及平民安全，被烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）嚴厲批評。

【10:00】歐洲指，削減15%天然氣使用量方案將於下周初生效。

【09:00】加拿大國防部宣布，將向英國再派遣225名武裝部隊人員，訓練烏克蘭新兵。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明