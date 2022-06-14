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【烏克蘭戰爭】澤連斯基指頓巴斯戰役 將為歐洲最殘酷戰爭 （不斷更新）

環球社會熱點 04:27 2022/06/14

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第111日。烏克蘭北頓涅茨克被視為關鍵戰場，烏克蘭總統澤連斯基指頓巴斯戰役將成為歐洲歷史上最殘酷的戰爭。另外，烏方於基輔近郊發現多具屍體，指控俄軍殺害平民。

【本港時間6月14日】

【04:27】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，頓巴斯地區的西頓涅茨克戰況激烈及造成嚴重人命損失，指頓巴斯戰役將成為歐洲歷史上最殘酷的戰爭。

【03:20】烏克蘭表示從首都基輔附近、距離布查（Bucha）不到10公里的Vorzel村外臨時墳墓，挖出7具屍體，指控俄軍佔領當地期間殺害這批平民。

【本港時間6月13日】

【19:38】德國政府發言人拒絕證實德國總理朔爾茨是否將於周四，與法國總統馬克龍和意大利總理德拉吉一起前往烏克蘭首都基輔。

【05:20】烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai指控，俄軍炸毀北頓涅茨克連接鄰近重鎮利西昌斯克（Lysychansk）的橋樑，切斷當地平民的逃生路線。

【12:02】烏克蘭政府表示已建立兩條通過波蘭和羅馬尼亞出口糧食的路線，以避免出現糧食危機。

【本港時間6月12日】

【18:17】國際文傳通訊社（Interfax）報稱，俄軍發射導彈成功摧毀烏克蘭西部Ternopil地區一個倉庫。據悉，倉庫放有大批由美國及西方國家援助的武器裝備。

Ternopil地區首長聲稱，俄軍導彈轟炸釀成最少22人受傷，對倉庫造成部分損毀。當地官員亦聲稱，庫內並無擺放武器。

【14:33】德國媒體報稱，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）可能在7國集團（G7）峰會月底舉行前，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及意大利總理德拉吉（Mario Draghi）訪問烏克蘭。【下一頁】

【01:15】美國總統拜登表示，曾經警告烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）俄國可能入侵，但對方不想聆聽。

【00:55】歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）突然到訪基輔，並在記者會上表示，歐盟委員會將在本周內完成烏克蘭的候選成員國審批，並給予建議。【下一頁】

【本港時間6月11日】

【16:55】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）到烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）商談烏克蘭重建和申請加入歐盟的進展。

【02:28】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）訪問西巴爾乾地區，指塞爾維亞作為歐盟候選國應與歐盟一起採取措施制裁俄羅斯。但塞爾維亞總統武契奇婉拒上述要求，指他認為制裁無效。

【00:36】烏克蘭軍事情報局估計，俄羅斯或會試圖暫時凍結戰爭，以説服西方解除制裁來繼續戰爭。烏克蘭更預計以俄羅斯的經濟資源規模，按目前速度可繼續戰爭一年。

【本港時間6月10日】

【13:52】加拿大警方表示，他們已經打擊超過4億加元的俄羅斯資產和涉及俄烏戰爭而受制裁人士的交易。

【12:38】兩名英國人及一名摩洛哥人加入烏克蘭軍，作戰期間被俄軍俘獲。烏東親俄分子控制的地區法庭裁定3人為僱傭兵等罪名成立，判處3人死刑。【下一頁】

【08:09】俄羅斯總統普京於俄羅斯沙皇彼得大帝誕辰350周年演講，他將自己比作彼得大帝，聲稱俄軍於烏克蘭是要奪回俄羅斯的領土。【下一頁】

【03:21】美國國務院能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）表示，全球價格升幅抵消了西方制裁俄羅斯能源帶來的影響，俄羅斯目前銷售化石燃料的收入，或較俄烏戰爭爆發前更多。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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