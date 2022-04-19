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【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東掀戰火 白宮重申拜登未打算訪烏（不斷更新）

環球社會熱點 10:33 2022/04/19

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第55日。烏克蘭總統澤連斯基指出，俄羅斯已經展開在烏克蘭東部頓巴斯地區的攻勢，揚言烏軍早已做好作戰準備。美國白宮表明，總統拜登暫時無意訪問烏克蘭，但會在周二（19日）與一眾盟友通電話，商討如何幫助烏克蘭。外國企業不斷撤出或暫停在俄羅斯的業務，莫斯科市長憂慮將有20萬人失業。

【本港時間4月19日】

【08:50】美國白宮發言人普薩基（Jan Psaki）重申，總統拜登（Joe Biden）暫時未有計劃訪問烏克蘭，但周二會與其他盟友舉行視像會議，商討如何幫助烏克蘭對抗俄羅斯。

【07:53】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍已展開對頓巴斯地區（Donbas）地區的攻勢，強調不論敵軍數量，烏克蘭仍然會守衛領土，並稱早已準備應對俄軍攻擊。

【00:18】莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，由於大批外國企業離開俄羅斯，當地20萬人恐成失業大軍。當局已準備撥款33.6億盧布（約3.25億港元），協助有關人士。

【本港時間4月18日】

【17:29】烏克蘭官員Serhii Haidai透露，持有大批裝備的俄軍已經進入盧甘斯克（Luhansk）地區東部城鎮Kreminna，並開始發動攻勢，嘗試突破當地守軍防線，並在當地展開街頭巷戰。

Haidai表示，Haidai指原本打算透過森林撤離平民避開炮火，平民現時已經不可能撤離，亦難以估算仍有多少平民留在城市內。

【15:46】路透社引述利沃夫州州長Maksym Kozytskyy報稱，俄軍3枚導彈在當地時間早上擊中軍事設施，另一枚則打中輪軚補給設施。Kozytskyy稱轟炸中暫導致6人死亡8人受傷。

據俄羅斯新聞社（RIA）報道，俄國軍方聲稱連夜的炮火共擊中18處烏克蘭軍指揮點，摧毀16個烏軍軍事建築。俄空軍摧毀8部烏軍裝甲車輛及消滅一個營的兵力，擊落3部烏軍戰機及11部無人機。

塔斯社則報稱，俄國防部表示，俄軍通宵的攻勢命中315個烏方目標，利用導彈摧毀4個武器及軍事裝備倉庫。

【14:33】多間外國媒體報稱，烏克蘭西部城市利沃夫遭受俄羅斯導彈轟炸，多處傳出爆炸聲。當地州長Maksym Kozytskyy表示，最少被5枚俄國導彈轟炸，呼籲民眾留在防空洞內。

【11:18】烏克蘭表示已完成填寫加入歐盟的申請表，希望可在6月舉行歐盟委員會會議時，已取得加入候選國資格。【下一頁】

【06:14】馬里烏波爾市長幕僚Petro Andriushchenko聲稱，當地或在周一起禁止進出，警告任何留在當地市民可能被「過濾」（filtered out）。Andriushchenko更指出，俄軍開始發放城內通行證，無證者難在城內走動。

【01:30】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄烏近周未有任何外交層面上交流，東南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）的情況可能成為俄烏和談紅線。【下一頁】

【00:05】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，不會放棄烏東領土換取結束與俄羅斯的戰爭。強調烏軍正準備在當地迎戰俄軍。【下一頁】

【本港時間4月17日】

【18：00】歐盟周日宣布，將向烏克蘭增撥5,000萬歐元（約4.2億港元）人道主義援助，包括用於烏克蘭人道主義項目的4,500萬歐元（約3.8億港元）及其鄰國摩爾多瓦（Moldova）的500萬歐元（約4,241萬港元）。

【17:30】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）表示，未能與俄羅斯就周日開放人道主義走廊路線達成共識，烏克蘭東部及南部平民繼續被困。盧甘斯克（Luhansk）地區軍事官員敦促民眾，即使沒有人道主義走廊亦應離開， 避免俄羅斯人的廉價勞動力。

【17:00】馬里烏波爾官員周日表示，儘管俄羅斯已發出最後通牒，但烏克蘭軍隊仍將繼續保衛當地。當地官員表示，截至周日，烏軍仍在繼續防守。

【16：00】烏克蘭軍隊周日表示，烏東地區的俄軍正面臨供應短缺問題。烏軍指俄軍正不斷抱怨缺乏替換且不斷故障的設備，及供應食品及燃料質素。烏軍亦指，俄軍對平民的搶劫及暴力行為仍在繼續，行動亦受俄方當局鼓勵。

【15：30】英國國防部周日（17日）最新情報指，俄軍正將白俄提供的物資運到烏克蘭東部地區，包括哈爾科夫（Kharkiv）及北頓內茨克鎮（Severodonetsk）。北約情報指，白俄已被俄羅斯用左在烏克蘭空中行動的跳板，烏軍亦指已擊落數枚從白俄領土發射的導彈。

【15：00】保加利亞宣布，作為歐盟擴大制裁一部分，禁止在俄羅斯註冊船隻，包括2約24日後轉移註冊地船隻進入港口，人道主義船隻及向歐盟運送產品、食品及藥品船隻例外。

【13：30】奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）接受訪問透露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）堅信俄軍正在取得烏克蘭戰爭的勝利，對是次戰爭有著自己的看法。內哈默形容上周兩人的會面並不友好，普京態度坦率而強硬，不信任國際社會。

【12：30】意大利通知各港口，作為本月歐盟擴大制裁的一部分，周日（17日）起禁止所有俄羅斯船隻進入港口，已進入意大利港口船隻須完成商業活動後立即離開。

羅馬尼亞亦下令，從周日起禁止俄羅斯註冊船隻進入羅馬尼亞港口，包括2月後更改更改註冊的船隻，人道主義船隻除外。

【12：00】《路透社》報道指，歐盟將對俄羅斯實施第6輪制裁，針對原油及銀行，包括俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）。

【11：00】有報道指俄方相信SpaceX公司提供衛星互聯網服務Starlink，曾協助烏軍在黑海擊沈旗艦「莫斯科號」，下令破壞Starlink衛星。俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）否認，但指相關想法有創意，可以考慮。【下一頁】

【10：00】俄羅斯稱已完全佔領馬里烏波爾（Mariupol），敦促剩餘烏軍投降。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）警告，若當地守軍全體被殺，將結束兩國和平談判。【下一頁】

【09：00】俄羅斯國防部表示，在黑海因彈藥爆炸引致火災的旗艦「莫斯科號」，全體船員將繼續在海軍服役。

【08：00】《彭博社》上周六（16日）報道，英超球會車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）曾前往烏克蘭首都基輔，試圖推動俄烏談判。他在當地曾會見烏克蘭談判代表，討論重啟和談的方式。

【07：00】捷克外長Jan Lipavský透露，俄羅斯透過外交信函警告，捷克不得在未經俄羅斯同意下，向其他國家提供前蘇聯製武器。他批評俄方要求無理，並指捷克外交部不會對此作出回應。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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