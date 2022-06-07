  • 29°C
香港時間 : 2022607日 (二) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東戰況激烈 俄反制裁美財長等61人（不斷更新）

環球社會熱點 10:28 2022/06/07

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第104日。烏克蘭總統澤連斯基指出，俄烏兩軍在烏東兩個城市激烈交戰，稱戰況慘烈程度將兩個城市變成死城。烏克蘭海軍聲稱，俄軍艦隻撤出烏克蘭海岸線逾100公里，重新控制黑海西北部分領海。俄羅斯宣布對包括財長耶倫在內的61名美國官員及主要國防企業與傳媒高層，實施個人制裁，反擊美國制裁行動。

【本港時間6月7日】

【10:03】烏克蘭海軍更新戰況時指出，俄軍黑海艦隊因烏方導彈及無人機攻擊，從烏克蘭海岸線撤離逾百公里，聲稱已重新奪回黑海西北部分海域的控制權。

【04:19】烏克蘭總統澤連斯基指出，烏東北頓涅茨克（Severodonetsk）及利西昌斯克（Lysychansk）的戰況十分激烈，使兩座城市現時宛如「死城」。【下一頁】

【03:42】俄羅斯宣布反擊美國制裁，針對財長耶倫（Janet Yellen）﹑能源部長格蘭霍爾姆（Jennifer Granholm）及貿易代表戴琪（Katherine Tai）在內的61名美國官員，以及主要國防企業與傳媒高層實施個人制裁，被制裁對象將禁止進入俄羅斯。【下一頁】

【本港時間6月6日】

【13:03】俄羅斯官媒記者斯拉德科夫（Alexander Sladkov）聲稱，俄軍少將庫圖佐夫（Roman Kutuzov）在烏東地區喪生。如消息屬實，將是俄軍在戰爭中損失的第11位高級將領。

【07:55】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（5日）到訪戰線，探望東南部重鎮扎波羅熱州（Zaporizhzhia）及兩個鄰近最近雙方激烈交戰的北頓涅茨克（Sievierodonetsk）以南小城鎮。

【04:03】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）原定周一（6日）出訪塞爾維亞，但有指因保加利亞﹑北馬其頓及黑山封鎖空域，導致俄國飛機無法途經，拉夫羅夫訪塞之行因此取消。【下一頁】

【01:30】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）警告美國，如西方國家向烏克蘭提供遠程導彈，俄羅斯可能會視其為新的打擊目標。普京更揚言，西方國家對烏克蘭軍援並非新消息，亦不會改變甚麼。【下一頁】

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基：烏東兩市如死城 馬里烏波爾逾2500人被俘

下一篇文章

【英國王室】喬治小王子亮相 網民驚歎似戴安娜細佬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東戰況激烈 俄反制裁美財長等61人（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東戰況激烈 俄反制裁美財長等61人（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間11:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲
美警指南加州槍手為中國移民 犯案因仇恨台灣人
美警指南加州槍手為中國移民 犯案因仇恨台灣人
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款