【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東戰況激烈 俄反制裁美財長等61人（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第104日。烏克蘭總統澤連斯基指出，俄烏兩軍在烏東兩個城市激烈交戰，稱戰況慘烈程度將兩個城市變成死城。烏克蘭海軍聲稱，俄軍艦隻撤出烏克蘭海岸線逾100公里，重新控制黑海西北部分領海。俄羅斯宣布對包括財長耶倫在內的61名美國官員及主要國防企業與傳媒高層，實施個人制裁，反擊美國制裁行動。

【本港時間6月7日】

【10:03】烏克蘭海軍更新戰況時指出，俄軍黑海艦隊因烏方導彈及無人機攻擊，從烏克蘭海岸線撤離逾百公里，聲稱已重新奪回黑海西北部分海域的控制權。

【04:19】烏克蘭總統澤連斯基指出，烏東北頓涅茨克（Severodonetsk）及利西昌斯克（Lysychansk）的戰況十分激烈，使兩座城市現時宛如「死城」。【下一頁】

【03:42】俄羅斯宣布反擊美國制裁，針對財長耶倫（Janet Yellen）﹑能源部長格蘭霍爾姆（Jennifer Granholm）及貿易代表戴琪（Katherine Tai）在內的61名美國官員，以及主要國防企業與傳媒高層實施個人制裁，被制裁對象將禁止進入俄羅斯。【下一頁】

【本港時間6月6日】

【13:03】俄羅斯官媒記者斯拉德科夫（Alexander Sladkov）聲稱，俄軍少將庫圖佐夫（Roman Kutuzov）在烏東地區喪生。如消息屬實，將是俄軍在戰爭中損失的第11位高級將領。

【07:55】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（5日）到訪戰線，探望東南部重鎮扎波羅熱州（Zaporizhzhia）及兩個鄰近最近雙方激烈交戰的北頓涅茨克（Sievierodonetsk）以南小城鎮。

【04:03】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）原定周一（6日）出訪塞爾維亞，但有指因保加利亞﹑北馬其頓及黑山封鎖空域，導致俄國飛機無法途經，拉夫羅夫訪塞之行因此取消。【下一頁】

【01:30】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）警告美國，如西方國家向烏克蘭提供遠程導彈，俄羅斯可能會視其為新的打擊目標。普京更揚言，西方國家對烏克蘭軍援並非新消息，亦不會改變甚麼。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明