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【烏克蘭戰爭】澤連斯基指核電廠仍高危 俄稱不會停止軍事行動（不斷更新）

環球社會熱點 13:24 2022/08/27

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第185日。俄羅斯官員指出，即使現時烏克蘭表明不加入北約，俄軍仍會繼續在烏的軍事行動，直至達成所有目標。烏克蘭總統澤連斯基指核電廠2個反應堆已重新連接電網，但情況仍然十分危險。核電廠附近居民據報獲派發碘片，預防當地發生放射物質洩漏。

【本港時間8月27日】

【13:05】俄羅斯前總統﹑現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表明，即使烏克蘭現階段願意放棄加入北約（NATO），亦不足以恢復和平，揚言俄軍將持續在烏的軍事行動，直至目標全數達成。

【03:56】扎波羅熱官員Volodymyr Marchuk表示，核電廠周圍50公里內地區的居民獲派發碘片，指民眾不應服用作為預防手段，聲稱碘片只是未來一旦出現放射性物質洩漏事故時服用。Marchuk強調，現時當地放射性探測數據正常。

【00:38】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的2個反應堆重新連接烏克蘭電網，但強調當地情況依然危險及極具風險。

【本港時間8月26日】

【10:48】澤連斯基指控俄軍轟炸鄰近燃煤發電廠，引發火災截斷核電廠反應堆的電力供應，幸工作人員及時介入維持運作，讓烏克蘭及所有歐洲人驚險地避開一次核事故。【下一頁】

【01:47】烏克能源部長German Galushchenko表示，IAEA代表團訪問扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的行程已定，各方正在商討細節，相信最快會在未來數日啟程。

【00:05】普京（Vladimir Putin）簽署法令，同意俄軍增兵至約204萬人，法令於明年1月1日生效。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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