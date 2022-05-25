【烏克蘭戰爭】澤連斯基批西方欠團結 俄撤銷參軍年齡限制（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第91日。美國財政部宣布允許美國投資者接受俄羅斯債券兌付的對俄制裁豁免限期將屆滿，周三起將禁止美國的銀行和個體接受俄羅斯政府債券兌付，俄羅斯被指或再度陷入債務違約的風險。

【本港時間5月25日】

【21:18】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）直指，西方「團結」（unity）是烏克蘭的最強武器，無奈現實是他看不到這種「團結」的存在。他特別點名批評歐洲，指烏克蘭是歐洲一員，需要一個團結的歐洲支持。

【19:35】俄羅斯國會日內將通過法案，取消於俄羅斯當兵的年齡上限。俄羅斯現時只容許18至40歲的俄羅斯人，以及18至30歲的外國人加入俄軍。

【05:09】澤連斯基呼籲國際社會，向烏克蘭提供重型武器援助，包括多管火箭炮、坦克、反艦武器。

【03:46】美國財政部宣布，允許美國投資者接受俄羅斯債券兌付的對俄制裁豁免限期將屆滿。美國政府由美國東部時間周三凌晨起，將禁止美國的銀行和個體接受俄羅斯政府債券兌付，俄羅斯被指或再度陷入債務違約的風險。

【本港時間5月24日】

【17:18】俄羅斯安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）表示，俄羅斯會在烏克蘭達成目標，而且不為目標設限期。

【07:34】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，如果西方國家提出與俄羅斯恢復關係，莫斯科政府可能會考慮。但目前而言，俄羅斯與中國的經濟聯繫將快速增長。【下一頁】

【04:42】澤連斯基於世界經濟論壇時表明，一眾俄羅斯官員中，他只會與總統普京（Vladimir Putin）會面，共同商討如何終結俄烏戰爭。惟他承認，現階段安排與俄方談判變得更困難。

【03:07】德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）受訪時透露，歐盟可能在數日內就禁運俄羅斯石油達成共識，但警告不會立即削弱俄羅斯，因為油價會隨之上升。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明