【烏克蘭戰爭】澤連斯基批歐盟制裁太慢 俄停供歐洲兩公司天然氣（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第98日。烏克蘭總統澤連斯基歡迎歐盟的新一輪制裁，但批評歐盟的制裁步伐過於緩慢。烏東盧甘斯克地區領袖承認，俄軍已控制北頓涅茨克多數地區。俄羅斯天然氣工業股份公司再次中斷天然氣供應，今次對象為丹麥及德國的能源公司。

【本港時間6月1日】

【09:05】俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）繼中斷荷蘭天然氣供應後，再宣布切斷丹麥能源公司Ørsted及位於德國的油公司蜆殼（Shell）的天然氣供應。

【03:01】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）地區領袖蓋達伊（Serhiy Gaidai）承認，當地重鎮北頓涅茨克（Sievierodonetsk）多數地區已被俄軍控制，但稱仍未被包圍。蓋達伊指俄軍轟炸不斷，使當地難以接收任何人道援助或撤離民眾。

【00:03】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）歡迎歐盟對俄羅斯落實新一輪制裁，但批評歐盟的動作緩慢，直言是不可接受的速度，更呼籲及早準備第7輪制裁。

【本港時間5月31日】

【16:04】俄羅斯外長拉夫羅夫將於6月8日率領軍事代表團訪問土耳其。

【09:56】烏克蘭總統澤連斯基指控俄羅斯封鎖烏克蘭於黑海的港口，並佔領烏克蘭在亞速海沿岸部分地區，導致烏克蘭無法出口目前囤積於倉庫的2,200萬噸穀物。澤連斯基憂慮各國糧食價格飆升，部分地區甚至有出現飢荒的風險。

【08:27】歐盟各成員國於歐盟峰會上達成部分共識，同意禁運佔歐盟由俄羅斯進口超過三分之二數量的石油。一旦與德魯日巴管道相連的波蘭和德國今年底前停購俄石油，石油禁運措施將涵蓋歐盟由俄羅斯進口的90%石油量。

【本港時間5月30日】

【17:03】烏克蘭國防部幕僚Yuriy Sak向英國廣播公司表示，俄軍嘗試在頓巴斯地區包圍﹑分散及摧毀烏軍力量。Sak指俄軍不斷轟炸頓巴斯地區，除擊中軍事設施，更擊中民居及民用基建，直言當地情況嚴重。

【05:16】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）首次承認，對烏克蘭的特別軍事行動中有平民死亡，並強調解放烏東頓巴斯（Donbas）地區是俄羅斯「絕對首要目標」（unconditional priority）。

【01:57】歐盟未能就對俄羅斯石油實施禁運達成共識，預料需要在周一（30日）時再次嘗試，並以豁免管道運輸吸引部分中歐國家支持。

【00:17】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在與俄羅斯戰爭開始後，首次到訪第二大城市哈爾科夫（Kharkiv），並解除當地國家安全局局長職務，指控對方未有做好防務。

【本港時間5月29日】

【19:17】俄羅斯外交部指出，西方稱是俄羅斯導致全球出現糧食危機完全沒有根據，只是試圖將問題歸咎於俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動之上。

【14:33】烏克蘭官員聲稱，未與盧甘斯克（Luhansk）地區部隊失去聯繫，承認當地烏軍陷入困難的防守處境。

【06:00】澤連斯基在電視講話中承認，頓巴斯地區情況嚴峻，自2014年後被俄羅斯奪去的領土亦可能不會全部透過軍事方式，回歸烏克蘭控制。

【02:25】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周六（28日）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話，俄方指3人談及糧食問題與要求西方解除制裁。德法雙方則呼籲普京，直接與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對話。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明