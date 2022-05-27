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【烏克蘭戰爭】澤連斯基批俄用種族滅絕政策 普京願解決糧食危機（不斷更新）

環球社會熱點 10:26 2022/05/27

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第93日。俄羅斯總統普京表示，如西方解除制裁，俄羅斯將恢復糧食出口。烏克蘭第二大城市哈爾科夫再次受到俄軍轟炸，當地政府憂慮再次成為俄軍奪取目標。烏克蘭總統澤連斯基批評，俄國在頓巴斯地區採取「明顯的種族滅絕策略」。

【本港時間5月27日】

【08:40】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評俄軍加強東部頓巴斯地區（Donbas）攻勢，使更多地方變成不適合民眾居住的地方，強迫大批烏克蘭人離開及大量殺害平民，形容敵軍行為是「明顯的種族滅絕策略」（obvious policy of genocide）。

【02:54】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，只要西方解除對俄羅斯的制裁，俄羅斯將願意出口糧食及化肥，幫助解決現時的糧食危機。

【02:00】烏克蘭的哈爾科夫在俄軍撤離後，開始重拾普通生活。但俄軍周四（26日）再次轟炸當地，導致最少9人死亡。地區首長Oleh Synehubov批評俄軍行動不合邏輯，形容為當地居民的夢魘。

【本港時間5月26日】

【21:32】有土耳其高級官員透露，土耳其正與俄羅斯及烏克蘭兩國相討，於伊斯坦布爾海峽開通一條「糧食走廊」，令部分積存於烏克蘭的穀物，可以經海路出口至其他國家。

【21:30】有烏克蘭高級官員表示，俄羅斯已於烏東盧甘斯克（Luhansk）地區的戰事取得上風。

【18:28】俄羅斯央行表示，由於當地通脹稍為降溫，加上石油與天然氣收益充裕，宣布把利率由14%下調至11%。央行指俄羅斯經濟外部環境因西方制裁仍然充滿挑戰，但金融穩定風險下降，讓莫斯科政府有空間稍為放寬資金控制措施。

【13:54】英國外相卓慧思（Liz Truss）周四訪問波斯尼亞時表示，對俄羅斯總統普京採取綏靖政策相當危險，直指不可向俄國威脅妥協。

【09:21】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）暗示烏克蘭需在領土上向俄羅斯讓步的言論猶如1938年時，歐洲多國向納粹德國採取的綏靖政策。

【01:32】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在世界經濟論壇上批評，北約（NATO）作為一個聯盟及機構基本上沒有做任何事阻止俄羅斯入侵烏克蘭，他亦同時讚揚歐盟堅決支持烏克蘭。

【00:30】俄烏戰爭至今，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）首次前往莫斯科醫院探望受傷士兵。

【本港時間5月25日】

【21:18】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）直指，西方「團結」（unity）是烏克蘭的最強武器，無奈現實是他看不到這種「團結」的存在。他特別點名批評歐洲，指烏克蘭是歐洲一員，需要一個團結的歐洲支持。

【19:35】俄羅斯國會日內將通過法案，取消於俄羅斯當兵的年齡上限。俄羅斯現時只容許18至40歲的俄羅斯人，以及18至30歲的外國人加入俄軍。

【05:09】澤連斯基呼籲國際社會，向烏克蘭提供重型武器援助，包括多管火箭炮、坦克、反艦武器。

【03:46】美國財政部宣布，允許美國投資者接受俄羅斯債券兌付的對俄制裁豁免限期將屆滿。美國政府由美國東部時間周三凌晨起，將禁止美國的銀行和個體接受俄羅斯政府債券兌付，俄羅斯被指或再度陷入債務違約的風險。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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