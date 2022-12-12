【烏克蘭戰爭】澤連斯基將有重大宣布 俄料難再擴大控制烏東（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第291日。烏克蘭東部盧甘斯克地區官員聲稱，烏軍成功摧毀俄羅斯僱傭兵的指揮中心，並擊斃多人。俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安通電話，二人商討包括能源計畫在內等多項事宜。

【本港時間12月12日】

【18:13】英國國防部最新俄烏戰爭情報指出，俄軍仍把控制早前宣稱獨立的4個烏克蘭地區視為目標，但相信難再擴大在頓涅茨克（Donetsk）的控制。

【17:21】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（11日）與美國總統拜登（Joe Biden）﹑法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話，聲稱將有重大宣布。【下一頁】

【10:59】盧甘斯克（Luhansk）州長Serhiy Gaidai服訪時表示，烏軍上周六（10日）炮轟當地一間酒店，成功命中俄軍僱傭兵﹑準軍事組織「瓦格納」（Wagner）的指揮中心，並擊斃多人。

【00:58】俄羅斯媒體引述克里姆林宮報稱，普京（Vladimir Putin）與埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話，二人討論能源計畫。據悉，二人交流在土耳其建立區域天然氣中心。

【本港時間12月11日】

【12:19】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指控俄軍使烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut）淪為廢墟。而烏軍報告稱，烏克蘭多個地區遭到導彈、火箭和空襲。

【00:20】英國前首相約翰遜（Boris Johnson）於《華爾街日報》撰文，敦促西方國家加大對烏克蘭援助，以期盡快在明年結束對俄羅斯的戰爭，更指盡快停戰符合包括俄羅斯在内所有人的利益。

【本港時間12月10日】

【17:54】北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）日前受訪時表示，十分擔心現時的俄鳥戰爭會升級，成為俄羅斯與北約之間的戰爭，正努力避免出現有關局勢。

【13:29】普京表明，俄羅斯或會減產石油，回應七國集團（G7）﹑歐盟及澳洲針對俄羅斯石油設立的每桶60美元價格上限。

【10:40】普京承認基於現時的實際狀況，俄羅斯十分有可能需要透過和談終止與烏克蘭的戰爭，但明言俄國對西方國家已失去幾乎所有信任，認為和談將會需時甚長。【下一頁】

【02:08】Ukrenergo總裁Volodymyr Kudrytskyi表示，工人仍難以恢復南部城市敖德薩（Odessa）及早前收復的赫爾松市（Kherson）的電力供應，直指南部地區的缺電情況最嚴重。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明