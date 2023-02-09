【烏克蘭戰爭】澤連斯基向德法索重武 俄軍傳準備反擊烏東（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第351日。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）繼續歐洲訪問行程，與德國總統朔爾茨（Olaf Scholz）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會晤，再次提出援助重至武器要求。美國有智庫指俄羅斯準備發動反擊，首波攻勢將在烏克蘭東部開始。

【本港時間2月9日】

【14:15】美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）最新報告指出，俄軍準備在烏克蘭東部反擊，首先在盧甘斯克地區（Luhansk）發起攻勢。

【11:13】澤連斯基指烏克蘭愈早獲得遠程重型武器和戰機，俄羅斯的侵略就會愈早結束，歐洲就能早日恢復和平。【下一頁】

【本港時間2月8日】

【17:29】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）突然訪問英國，與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）會晤，並視察到英國受訓的烏克蘭軍隊。他預計會於英國國會發表演説。

【10:08】德國、丹麥和荷蘭發表聯合聲明，宣布會向烏克蘭提供最少100輛翻新的「豹1」主戰坦克。

【00:40】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）任命新内政部長Ihor Klymenko，並任命Vasily Malyuk為新的安全部門負責人。澤連斯基呼籲停止傳播可能破壞團結的謠言。

【本港時間2月7日】

【18:46】烏克蘭軍方周二（7日）聲稱，在過去24小時內擊斃1,030名俄軍，為烏軍單日殺敵人數新高。烏軍更宣稱，在過去兩日摧毀25架俄軍坦克。

【14:50】烏克蘭盧甘斯克地區首長Serhiy Haidai表示，目睹俄軍在部署愈來愈多後備兵力，武器裝備亦不斷運往烏東，估計敵方準備下周可能發起的新一輪全面進攻。

【06:42】歐盟官員表示，澤連斯基或在周四（9日）訪問歐盟總部布魯塞爾，與高層官員會晤，並在歐洲議會發表演說。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀