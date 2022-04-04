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【烏克蘭戰爭】波蘭倡歐盟禁向俄公民發簽證 法加強制裁俄（不斷更新）

環球社會熱點 17:17 2022/04/04

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第40日。烏克蘭指在基輔附近地區發現逾400具平民屍體，指控俄羅斯犯下戰爭罪，多個西方國家亦譴責事件。俄羅斯否認指控，反稱烏方有挑釁行為。英國政府指出，俄羅斯能否攻下馬里烏波爾將是關鍵目標。

【本港時間4月3日】

【17:11】波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）提議，歐盟應該禁止向俄羅斯公民發放簽證，形容此舉動是必須。莫拉維茨基促請對基輔出現多具平民屍體的事件發起國際調查，呼籲加強制裁俄羅斯，形容現有行動不收效。

【16:02】法國總統馬克龍向法新社透露，將加大制裁俄羅斯，目標為煤及石油行業，料對俄羅斯造成沉重打擊。法國

【15:55】全球領袖譴責在基輔布恰的平民被俄軍屠殺事件，包括法國總統馬克龍（Emaanuel Macron）﹑德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及英國首相約翰遜（Boris Johnson）等。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）承諾，西方盟友將會記錄今次暴行，要求俄羅斯負起責任。

【12:16】澤連斯基在格林美獎發表視像講話，呼籲透過社交網絡及電視上發表俄烏戰爭的真相。【下一頁】

【11:10】聯合國人權辦公室表示，自俄烏戰爭開始以來，烏克蘭境內共逾3,455平民傷亡，但估計真實數字應該更高。

【08:31】英國國防部發表最新情報報告，指俄軍若成功佔領馬里烏波爾（Mariupol），將達成一個「關鍵目標，雙方持續爭奪該市的控制權。

【05:47】烏克蘭表示，在基輔外圍地區包括西北部城鎮布恰（Bucha），發現多達410具平民屍體，指控俄羅斯干犯戰爭罪。俄羅斯否認指控，反指事件為烏方再一次的挑釁。【下一頁】

【00:15】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評西方國家，對俄羅斯採取讓步政策，導致侵略戰爭發生。

【本港時間4月3日】

【21:50】基輔近郊一個小鎮發現埋葬了280人的亂葬崗，據報俄軍曾圍捕鎮內所有成年男性，然後集體處決。 

【19:09】烏克蘭內政部長幕僚Anton Gerashchenko表示，幾枚俄羅斯火箭擊中烏克蘭黑海港口尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

【17:25】烏克蘭總統澤連斯基發言人指，俄羅斯正重新集結軍隊計劃集中攻擊烏克蘭東部。

【15:34】烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk表示，周日將繼續在紅十字會協助下從馬里烏波爾撤離平民，指巴士將試圖靠近被圍困地區。

【14:31】俄方談判代表Vladimir Medinsky指，俄羅斯在克里米亞和頓巴斯問題上立場不變。他更表示和談未取得足夠進展讓兩國領袖會晤。

【14:05】烏克蘭南部港口城市敖德薩政府發言人證實，當地一個關鍵基礎設施當地早上遭到襲擊，暫時未知是否有人傷亡。

【13:38】土耳其正推動俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基會晤。

【10:50】路透社報道指烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odessa），於當地周日（3日）凌晨傳出爆炸聲。

【10:17】立陶宛電影導演Mantas Kvedaravicius據報於烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）遇害。

【09:40】烏克蘭總統澤連斯基批評匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）是歐洲唯一公開支持俄羅斯總統普京的人。

【08:31】烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯軍隊的目標是佔領烏克蘭東部和南部地區。

【04:40】拉脫維亞、愛沙尼亞和立陶宛宣布不再進口俄羅斯天然氣。

【03:28】烏克蘭國防部聲稱已重新掌控首都基輔一帶地區。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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