【烏克蘭戰爭】法料俄斷供天然氣 俄軍烏東有小進展（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第137日。法國官員表示，俄羅斯停供天然氣是最有可能出現的狀況。英國國防部情報指出，相信俄軍在烏克蘭東部有取得小範圍進展

【本港時間7月10日】

【18:40】法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）周日指出，俄羅斯停止供應天然氣是現時最有可能發生的事情，呼籲歐洲各國做好準備。

【15:06】英國國防部更新俄烏戰爭情報報告，指俄軍相信在烏東的Popasna地區附近取得小規模進展，連接頓涅斯克（Donetsk）及哈爾科夫（Kharkiv）的一處公路估計是俄軍新關鍵目標。

【本港時間7月9日】

【12:06】烏克蘭官員呼籲基爾松（Kherson）及扎波羅熱地區（Zaporizhzhia）所有民眾立即撤離，稱當地即將有激烈戰事發生，指烏軍將重新佔領有關地區。

【01:39】美國總統拜登（Joe Biden）簽署新武器協議，將向烏克蘭提供最多4億美元（約31.40億港元）武器裝備，包括4套俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統。

【00:23】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）重申，西方國家對俄羅斯實施制裁只會自食其果，全球消費者將面臨高油價引發的災難。

【本港時間7月8日】

【14:40】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席於印尼舉行的20國集團（G20）外長會議，稱如果西方不想談判，而是希望烏克蘭在戰場擊敗俄羅斯獲勝的話，俄羅斯與西方可能根本沒有甚麼可談。

【03:13】烏克蘭官員指俄軍向烏東城市哈爾科夫發射火箭後，造成3人死亡及5人受傷。

【01:14】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）聲稱俄軍仍未在烏克蘭開始認真行動，但俄羅斯不拒絕和談，不過衝突持續時間愈長只會令和談前景愈暗淡。

【本港時間7月7日】

【17:50】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）飛抵印尼峇里島，參與20國集團（G20）外長會議，為俄烏戰爭以來，拉夫羅夫首次與西方國家領導層於同一場合碰頭。

俄媒指出，拉夫羅夫希望趁今次機會與其他國家的外長單獨會面，但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及德國外長Annalena Baerbock均表明，無意與拉夫羅夫會談。

【10:17】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，再次希望全球最大獨立石油貿易商Vitol終止與俄羅斯的商業聯繫，停止運輸俄羅斯的「血石油」（blood oil）。 其經濟幕僚長烏斯堅科（Oleg Ustenko）希望，Vitol會就何時停止與俄交易訂立限期，限期前運輸俄石油的數量亦有限制。【下一頁】

【05:23】烏克蘭軍方表示，俄軍在頓涅茨克（Donetsk）北部的主要攻擊被烏軍擋下，未有取得太大成果。但烏軍指俄軍持續轟炸頓北多個城市，試圖向南推進，烏軍防守壓力大增，惟暫時仍可以應對。

【本港時間7月6日】

【16:48】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，希望西方國家提供現代化且高效用的防空系統，幫助抵抗俄羅斯的空襲。

【10:18】烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）州長Pavlo Kyrylenko呼籲州內35萬民眾撤離，指俄軍即將開始攻勢，平民數目愈少愈有利烏軍集中精力對抗敵人。

【04:11】烏克蘭東部盧甘斯克地區（Luhansk）首長Serhiy Haidai聲稱，俄軍把包括預備役在內的所有兵力投入攻打當地，揚言俄軍遭受嚴重損失，傷兵無數。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明