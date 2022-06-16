  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】法德意元首抵基輔 俄稱準備好重啟和談（不斷更新）

環球社會熱點 18:38 2022/06/16

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第113日。美國政府宣布，向烏克蘭提供額外10億美元軍事援助，包括協助烏方防衛頓巴斯地區的先進火箭系統。法國﹑德國及意大利元首預計周四（16日）訪問烏克蘭，但相信因安全理由未有任何公布。歐盟宣布與埃及和以色列達成天然氣協議，進一步降低在能源上依賴俄羅斯。

【本港時間6月16日】

【18:34】俄羅斯首席談判代表梅津斯基（Vladimir Medinsky）表示，俄方已準備好重啟和談，惟烏克蘭未有任何回覆，批評烏方需為和談受阻負責。

【16:16】烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）受訪時聲稱，西方國防官員向自己表示，向烏克蘭的軍事援助不會停止。

【15:12】路透社報稱，馬克龍﹑朔爾茨及德拉吉已抵達基輔，預計會與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）商討烏克蘭歐盟候選國資格。

【08:34】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）﹑德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及意大利總理德拉吉（Mario Draghi）預計在周四訪問烏克蘭，在歐盟就烏克蘭候選國資格作出建議前夕，展示3國對烏克蘭的支持。

【05:49】美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明，稱將向烏克蘭提供額10億美元（約78億港元）軍事援助，包括更多大炮﹑海岸防衛系統及協助烏軍守衛頓巴斯地區（Donbas）的先進火箭系統。【下一頁】

【01:30】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，與埃及和以色列達成天然氣協議，表明將會終止歐洲依賴俄羅斯能源的情況。同時，馮德萊恩亦計劃撥出1億歐元（約8.2億港元），協助埃及應對糧食危機。

【本港時間6月15日】

【14:53】英國國防部發表每日俄烏戰爭情報報告，指俄羅斯已控制北頓涅茨克8成地區，確認化工廠內有平民避難。

【10:02】據國際文傳電訊社（Interfax）引述俄羅斯國家防衛管理中心首長Mikhail Mizintsev報稱，俄方要求北頓涅茨克化工廠內烏軍在莫斯科時間周三早上8時起（香港時間下午1時）投降，承諾平民或可經人道走廊撤離。【下一頁】

【04:44】北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，因應俄烏戰爭，北約需要提高在東線軍事準備及增強武器裝備。

【04:22】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，東部北頓涅茨克（Sievierodonetsk）及哈爾科夫（Kharkiv）地區部隊損失嚴重，並稱烏克蘭需要更多現代化反導彈武器，呼籲盟友不要延後運送軍援。

【本港時間6月14日】

【14:02】烏克蘭官員指控俄軍已炸毀北頓涅茨克地區最後一座橋樑，城內被困平民無法獲得人道主義物資。【下一頁】

【04:27】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，頓巴斯地區的西頓涅茨克戰況激烈及造成嚴重人命損失，指頓巴斯戰役將成為歐洲歷史上最殘酷的戰爭。

【03:20】烏克蘭表示從首都基輔附近、距離布查（Bucha）不到10公里的Vorzel村外臨時墳墓，挖出7具屍體，指控俄軍佔領當地期間殺害這批平民。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間19:00）

下一篇文章

俄天然氣供應續減 歐洲憂冬天或能源短缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國大選】馬斯克撐1人 唔揀拜登同特朗普
【美國大選】馬斯克撐1人 唔揀拜登同特朗普
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
退役轉職做保安 英國前拳王一拳KO挑釁男子（有片）
退役轉職做保安 英國前拳王一拳KO挑釁男子（有片）
英小鎮不滿外地人炒樓抬價 公投通過禁售非自住物業
英小鎮不滿外地人炒樓抬價 公投通過禁售非自住物業
《光年正傳》涉同性親吻傳14國禁播 迪士尼企硬唔改
《光年正傳》涉同性親吻傳14國禁播 迪士尼企硬唔改
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款