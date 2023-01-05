【烏克蘭戰爭】法國向烏供裝甲車 美擬阻伊朗無人機參戰（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第316日。法國準備向烏克蘭提供法國製的裝甲車，美國也有意向烏軍增加軍援。另外，白宮表示正考慮實施出口管制，阻止伊朗無人機生產參與烏克蘭戰爭。

【本港時間1月5日】

【05:20】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）透露，該國準備向烏克蘭提供法國製的輕型AMX-10 RC裝甲車，是首次交付西方製裝甲車用於支持烏軍。

【03:41】白宮表示，美國正尋求通過制裁和出口管制來打擊伊朗無人機生產的方法，並正在相關私營公司談判。

【本港時間1月4日】

【16:01】烏克蘭空軍發言人Yuriy Ihnat聲稱，自2022年9月11日起烏軍擊落接近500架俄軍無人機。2023年首兩日已有84架俄軍無人機襲擊烏克蘭，但Yuriy Ihnat指烏軍全數擊落。

【11:27】約200名民眾聚集在薩馬拉城（Samara）的中央廣場，向頓涅茨克城市馬克耶夫卡（Makiivka）遇襲身亡的士兵獻花及悼念。據悉，部分喪生士兵正是當地民眾。

【08:13】俄軍指馬克耶夫卡臨時駐紮點的死亡人數增加至89人，國防部稱當日事發地點有大量手提電話的使用紀錄，認為此舉導致烏軍能夠鎖定目標，並造成多名士兵死亡。

【本港時間1月3日】

【10:22】俄羅斯國防部確認周日（1日）在佔領的烏克蘭東部頓涅茨克城市馬克耶夫卡內，一個俄軍臨時駐紮點被烏軍用美製「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭炮系統攻擊。國防部指烏軍共發射6枚火箭炮，當中2枚被擊落，並罕有地承認襲擊導致63名俄軍死亡。【下一頁】

【00:57】基輔及附近地區周一凌晨至早上時間曾遭俄軍無人機連環襲擊，據悉能源基建受破壞，基輔市內的暖氣及電力供應短缺。

【本港時間1月2日】

【11:22】斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）呼籲，西方國家需要做好長期軍事支援烏克蘭的準備，只有此舉能保障烏克蘭能維持獨立主權國家地位，並迫使俄羅斯願意「坐下來」及商討如何終止戰爭。 【下一頁】

【10:00】基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）聲稱，俄軍當地時間周一凌晨3時（香港時間周一早上9時）發動無人機襲擊，針對重要基建。軍方及後稱已擊落16個空中目標。

【本港時間1月1日】

【12:05】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表新年講話，指對烏克蘭的特別軍事行動，是一場為俄羅斯未來而進行的戰鬥。他批評西方假借和平之名，多年來欺騙莫斯科，並利用烏克蘭企圖削弱及分裂俄羅斯。

【11:45】烏克蘭總統澤連斯基表示，普京正在摧毀俄羅斯，形容普京是躲在軍隊及導彈後面，並非領導俄軍。他指烏克蘭及全球都不會原諒普京，俄軍最終會落敗。

澤連斯基亦於Twitter對烏克蘭人發表新年演說：

Wish for miracles? create them themselves. Want faith, hope? Both have been in the army for a long time. Want light? It's in each of us. Today it's only one wish. It'll come true not by a miracle, but our work. Fight. Mutual aid. Humanity. Happy New Year! Year of our victory

【11:10】基輔及周邊地區先後傳出爆炸聲，俄軍空襲於基輔造成至少1死22傷，1名日本記者受傷被送往醫院。扎波羅熱有多座房屋受導彈破壞，4人受傷，包括兒童。

【09:35】烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，至今已解放40%被俄羅斯佔領的土地。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀