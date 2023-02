【烏克蘭戰爭】法不排除援助戰機 俄軍再次轟炸烏南（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第352日。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)到訪歐盟總部,向盟友表明需要加快武器援助。烏克蘭有官員聲稱,俄軍已準備投入多達50萬兵力,可能在10日內發起新一輪大型攻擊。

【本港時間2月11日】

【18:07】俄軍周五(10日)對烏克蘭中部哈爾科夫(Kharkiv)及南部扎波羅熱(Zaporazhzhia)地區發動襲擊。俄軍被指在一小時內向扎波羅熱發射最少17枚導彈,當地電網公司指全烏高壓供電設備受轟炸,供電暫時中斷。

【17:38】法國總統馬克龍(Emannuel Macron)不排除向烏克蘭援助戰機,但強調烏軍現時需要立即的火力支援,短時間內援助火炮更為實際。

【12:10】烏克蘭官員聲稱,俄軍已部署大量武器裝備,投入最多50萬兵力,可能在俄烏戰爭一周年前發起新一輪攻勢,意圗全面控制頓巴斯地區(Donbass)。【下一頁】

【00:27】澤連斯基周四(9日)到訪布魯塞爾,並在歐盟總部發表演說。他呼籲歐盟成員國需要加快武器援助速度,並聲稱攔截俄國情報,指莫斯科政府打算摧毀鄰國摩爾多瓦。

【本港時間2月10日】

【14:15】美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)最新報告指出,俄軍準備在烏克蘭東部反擊,首先在盧甘斯克地區(Luhansk)發起攻勢。

【11:13】澤連斯基指烏克蘭愈早獲得遠程重型武器和戰機,俄羅斯的侵略就會愈早結束,歐洲就能早日恢復和平。【下一頁】

【本港時間2月8日】

【17:29】烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)突然訪問英國,與英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)會晤,並視察到英國受訓的烏克蘭軍隊。他預計會於英國國會發表演説。

【10:08】德國、丹麥和荷蘭發表聯合聲明,宣布會向烏克蘭提供最少100輛翻新的「豹1」主戰坦克。

【00:40】烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)任命新内政部長Ihor Klymenko,並任命Vasily Malyuk為新的安全部門負責人。澤連斯基呼籲停止傳播可能破壞團結的謠言。

