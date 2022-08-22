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【烏克蘭戰爭】歐美4國籲確保核電廠安全 烏料俄周三射導彈（不斷更新）

環球社會熱點 11:13 2022/08/22

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第180日。烏克蘭總澤連斯基警告，俄羅斯可能會趁烏國獨立日發射導彈襲擊當地。美國﹑英國﹑法國及德國強調，烏克蘭扎波羅熱核電廠周圍的軍事行動需要克制，確保核電廠安全。烏方官員宣稱，東及南部地區近日再被俄軍轟炸，包括鄰近核電廠區域。

【本港時間8月22日】

【10:58】扎波羅熱鄰近城市尼科波爾（Nikopol）周末遇襲，當地政府官員列玆尼琴科（Valentyn Reznichenko）於社交平台Telegram透露，尼科波爾一夜間分別遭5次襲擊。

南部港口城市敖德薩（Odesa）也遭到炮彈襲擊，俄軍被指一夜之間由黑海向當地發射5枚俄羅斯Kalibr巡航導彈。【下一頁】

【07:03】拜登（Joe Biden）﹑約翰遜（Boris Johnson）﹑馬克龍（Emmanuel Macron）及朔爾茨（Olaf Scholz）通電後表示，一致促請扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周圍的軍事行動保持克制，亦重申支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

4國領袖亦讚揚俄羅斯早前的決定，允許國際原子能機構代表團訪問核電廠。

【02:31】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指出，俄軍5艘可搭載巡航導彈的艦隻及潛艇已出黑海，亦有在白俄羅斯部署防空系統，警告俄軍可能在周三（24日）發射導彈襲擊烏克蘭。

【本港時間8月21日】

【19:00】杜金（Alexander Dugin）女兒杜金娜（Darya Dugina）上周六晚在莫斯科駕駛期間，駕駛的豐田Land Cruiser遭遇汽車炸彈襲擊，車輛隨即起火，她當場宣告死亡。【下一頁】

【14:30】俄羅斯與烏克蘭官員表示，一枚俄羅斯導彈擊中烏克蘭南部、距離核電站不遠的小鎮，造成約14名平民受傷。

【09:45】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）警告烏克蘭民眾，在獨立日來臨之際需提防俄國可能發動「醜陋及邪惡」（ugly and vicious）的行動。

【本港時間8月20日】

【16:46】克里米亞當地早上發生多次爆炸，有無人機襲擊了位於塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的黑海艦隊總部，然後在上空被擊落，俄方指無人受傷。

【14:37】法國總統府指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話期間，同意國際原子能機構（IAEA）派員到扎波羅熱核電站視察。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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