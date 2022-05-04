【烏克蘭戰爭】歐盟料推新制裁針對俄油業 普京要求西方停向烏軍援（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第70日。歐盟預計即將推出新一輪對俄羅斯制裁，估計主要針對石油產業以及更多俄羅斯銀行。俄羅斯總統普京再次與法國總統馬克龍通電話，前者要求西方停止繼續軍援烏克蘭，後者則呼籲俄烏早日停火。俄羅斯軍隊持續在烏克蘭的攻勢，東部頓巴斯地區有指於周二（3日）的俄軍進襲中，有多達21名平民死亡。

【本港時間5月4日】

【05:17】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）再次與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話。普京指西方應停止向烏克蘭提供軍事援助，以更早終結戰爭；馬克龍則促請俄方停火及繼續和談，並呼籲讓馬里烏波爾（Mariupol）持續撤離。

【04:40】烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）控制區州長Pavlo Kyrylenko表示，俄軍在周二的攻勢導致當地最少21名平民死亡，另有27人受傷。

【00:46】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發文，表示歐盟即將推出第6輪對俄羅斯制裁，對象為俄羅斯石油業﹑更多俄羅斯銀行以及需為發布假資訊負責的相關個體或人士。

【本港時間5月3日】

【22:34】英國再向烏克蘭提供3億英鎊（約29億港元）的軍事援助，包括探測雷達、用於補給的重型無人機，以及數千套夜視設備。

【19:06】烏克蘭東部的頓涅茨克地區州長指，最少有9名平民受俄羅斯炮火襲擊而喪生。

【18:23】法國總統馬克龍辦公室表示，馬克龍當地時間中午將與俄羅斯總統普京通電話。

【15:23】馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boychenko）稱，仍有200多名平民被困於亞速鋼鐵廠。

【14:09】路透社引述烏克蘭總統辦公室表示，俄軍今日炮擊烏東頓涅茨克地區的Vuhledar市，造成至少3名平民喪生。

【10:06】歐盟希望在下一次歐盟外交事務委員會會議上，通過對俄羅斯的第六輪制裁。

【08:46】仍有數百平民被困馬里烏波爾的亞鋼鐵廠，市議會預計當地周二早上會恢復撤離行動。

【06:54】德國將支持歐盟對俄羅斯石油實施禁運措施，指制裁將一直持續到俄羅斯與烏克蘭兩國元首簽署和平協議。

【本港時間5月2日】

【18:00】馬里鳥波爾市長幕僚透露，當地周一（2日）再有巴士載著更多平民撤離，但當中多數人並非來自被包圍的鋼鐵廠。

【16:24】聯合國難民署公布，自俄烏戰爭爆發以來，已有超過550萬人逃離烏克蘭。

【16:17】芬蘭當地媒體報稱，芬蘭政府將在12日決定，是否申請加入北約。當日預料總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）及國會將宣布批准芬蘭申請加入北約。

【12:46】美國第一夫人吉爾（Jill Biden）辦公室宣布，她將展開為期5日外訪，訪問羅馬尼亞及斯洛伐克，與美國軍方官員﹑外交人員﹑流離失所的烏克蘭家長及兒童﹑人道援助工作人員與教師會面。

【11:16】美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）表示，總統拜登（Joe Biden）訪問烏克蘭只是時間問題。

【08:30】德國經濟及氣候部長哈柏克（Robert Habeck）表示，已大幅削減從俄羅斯入口的能源，有望在今年夏季結束前完全擺脫入口俄羅斯原油。【下一頁】

【04:39】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表明，第二次世界大戰勝利紀念日（即5月9日）的到來，與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動會否完結沒有關係。【下一頁】

【00:30】聯合國發言人確認，聯合國與紅十字會組織的人道走廊持續撤離被包圍在馬里烏波爾鋼鐵廠的平民，相信已有約千人離開。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明