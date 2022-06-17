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【烏克蘭戰爭】歐盟委員會建議賦候選國資格 俄堅稱非入侵（不斷更新）

環球社會熱點 18:19 2022/06/17

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第114日。法國、德國﹑意大利﹑羅馬尼亞及烏克蘭元首會面後召開記者會，法德意羅4國同意支持烏克蘭成為歐盟成員候選國，更承諾支援更多武器裝備。俄羅斯外長拉夫羅夫再次表明，俄軍非「入侵」烏克蘭。3名位處烏克蘭的美國人有指下落不明，俄羅斯據報俘虜2人，他們同屬為烏克蘭戰鬥的美國人。

【本港時間6月16日】

【18:15】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，委員會認為烏克蘭明顯展示達成歐盟標準的決心及願望，建議賦予烏克蘭候選成員國資格。

馮德萊恩指出，烏克蘭已實施約7成歐盟法律﹑規範及標準，但仍有其他重要工作尚待完成，如處理法治﹑寡頭﹑反貪污及重要權益問題。馮德萊恩表明，加入歐盟的速度完全由烏克蘭掌握，只要愈快達成要求，便能更快加入。

【10:20】美國國務院表示，有報告指再多1名美國人在烏克蘭失蹤。同時，俄羅斯據報俘虜2名為烏克蘭戰鬥的美國人，兩人均為美軍退役士兵。

【02:00】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）﹑意大利總理德拉吉（Mario Draghi）﹑羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）召開記者會。

馬克龍指出，4國元首一致同意立即賦予烏克蘭歐盟候選國資格。朔爾茨則表示，今次到訪希望傳達一個明確訊息，「烏克蘭屬於歐洲家族一員」。【下一頁】

【01:15】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）接受英國廣播公司訪問時表明，俄羅斯非入侵烏克蘭，而是因為無法讓西方國家明白，拉攏烏克蘭加入北約是犯罪行為，從而被迫對烏國展開特別軍事行動。

【本港時間6月16日】

【21:30】馬克龍、朔爾茨及德拉吉到訪損毀嚴重的基輔市郊Irpin。馬克龍批評俄軍的行為是大屠殺及野蠻行徑。朔爾茨指俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，是「難以想像的殘忍」及「毫無意義的暴力」，必須盡快結束戰爭。

【18:34】俄羅斯首席談判代表梅津斯基（Vladimir Medinsky）表示，俄方已準備好重啟和談，但烏克蘭未有任何回覆，批評烏方需為和談受阻負責。

【16:16】烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）聲稱，西方國防官員向自己表示，向烏克蘭的軍事援助不會停止。

【15:12】馬克龍、朔爾茨及德拉吉乘坐火車抵達基輔，獲烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在火車站迎接，3人稍後會與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，商討烏克蘭的歐盟候選國資格。

【08:34】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及意大利總理德拉吉（Mario Draghi）預計周四訪問烏克蘭，在歐盟就烏克蘭候選國資格作出建議前夕，展示3國對烏克蘭的支持。

【05:49】美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明，稱將向烏克蘭提供額10億美元（約78億港元）軍事援助，包括更多大炮﹑海岸防衛系統及協助烏軍守衛頓巴斯地區（Donbas）的先進火箭系統。【下一頁】

【01:30】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，與埃及和以色列達成天然氣協議，表明將會終止歐洲依賴俄羅斯能源的情況。馮德萊恩亦計劃撥出1億歐元（約8.2億港元），協助埃及應對糧食危機。

【本港時間6月15日】

【14:53】英國國防部發表每日俄烏戰爭情報報告，指俄羅斯已控制北頓涅茨克8成地區，確認化工廠內有平民避難。

【10:02】據國際文傳電訊社（Interfax）引述俄羅斯國家防衛管理中心首長Mikhail Mizintsev報稱，俄方要求北頓涅茨克化工廠內烏軍在莫斯科時間周三早上8時起（香港時間下午1時）投降，承諾平民或可經人道走廊撤離。【下一頁】

【04:44】北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，因應俄烏戰爭，北約需要提高在東線軍事準備及增強武器裝備。

【04:22】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，東部北頓涅茨克（Sievierodonetsk）及哈爾科夫（Kharkiv）地區部隊損失嚴重，並稱烏克蘭需要更多現代化反導彈武器，呼籲盟友不要延後運送軍援。

【本港時間6月14日】

【14:02】烏克蘭官員指控俄軍已炸毀北頓涅茨克地區最後一座橋樑，城內被困平民無法獲得人道主義物資。【下一頁】

【04:27】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，頓巴斯地區的西頓涅茨克戰況激烈及造成嚴重人命損失，指頓巴斯戰役將成為歐洲歷史上最殘酷的戰爭。

【03:20】烏克蘭表示從首都基輔附近、距離布查（Bucha）不到10公里的Vorzel村外臨時墳墓，挖出7具屍體，指控俄軍佔領當地期間殺害這批平民。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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