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【烏克蘭戰爭】歐盟冀再增軍援 美曾與馬斯克商討星鏈（持續更新）

環球社會熱點 16:21 2023/02/19

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第361日，歐盟希望說服各成員國，集體採購更多烏克蘭軍隊所需武器裝備，增加向烏克蘭的軍事援助。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，曾與馬斯克（Elon Musk）商討在烏克蘭使用的衛星系統「星鏈」（Starlink）。

【本港時間2月19日】

【15:40】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表明現時有需要加快生產軍事裝備，向烏克蘭提供軍隊急切需要的標準軍事用品。歐盟官員及外交消息人士指出，成員國外長相信會在周一（20日）於布魯塞爾會晤，商討聯合採購烏軍如今急需的155毫米炮彈。【下一頁】

【06:20】布林肯明言曾與馬斯克商討，關於烏克蘭使用「星鏈」系統，但拒絕透露更多詳情，包括有否要求對方不要限制烏克蘭使用「星鏈」。

【本港時間2月18日】

【15:30】澤連斯基強調，烏克蘭別無選擇，必須在俄烏戰爭中取勝，並指俄羅斯亦會侵略其他國家。 

【本港時間2月17日】

【09:07】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，不會為達成潛在和平協議放棄任何烏克蘭領土，指割讓土地代表俄羅斯可不斷捲土重來。

【00:37】俄羅斯與烏克蘭兩國再次交換各101名戰俘，烏克蘭透露百名軍人及一名平民已安全返回烏克蘭。

【本港時間2月16日】

【12:34】烏克蘭副國防部長馬利亞（Hanna Maliar）表示，烏東戰情緊張及十分困難，指俄軍全天候進襲烏軍防線。總統辦公室點名盧甘斯克地區（Luhansk），指當地戰況仍然艱困。

【04:02】烏軍指在基輔成功擊落6個相信是俄軍的偵察氣球，稱氣球上或有角形反射器及偵察工具，軍方估計行動為消耗烏軍防空裝備。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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