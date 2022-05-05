【烏克蘭戰爭】歐盟兩國反對新制裁 俄軍傳攻入馬里烏波爾鑄鐵廠（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第71日。歐盟宣布推出新一輪對俄羅斯制裁，今年内全面淘汰俄石油，但兩個成員國表明不支持新制裁。美國總統拜登表示，本周將與七大工業國集團（G7）領袖商討，進一步制裁俄羅斯。另外，有指俄羅斯已經攻入東南部馬里烏波爾鑄鐵廠，與守軍展開猛烈交戰，但俄方予以否認。

【本港時間5月5日】

【05:56】駐守在馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠的亞速營（Azov）指揮官證實，俄軍已攻入廠內，並與烏軍展開激烈交戰。但俄方否認俄軍已攻入鑄鐵廠，表明總統普京（Vladimir Putin）已公開下令不可強攻。

【04:16】中歐國家匈牙利及斯洛伐克政府表明，不支持歐盟新一輪涉及俄羅斯石油的新制裁，認為措施有損其能源安全。【下一頁】

【02:00】美國總統拜登（Joe Biden）表示，將與G7成員國領袖於本周商討，如何進一步制裁俄羅斯，阻止其對烏克蘭的戰事。

【本港時間5月4日】

【22:23】英國宣布，對63個俄羅斯個人及組織實施制裁，凍結他們的資產及實施旅行禁令，涉及多間傳媒及記者。英方亦要求社交平台及網絡供應商，封鎖俄羅斯國營RT電視台及衛星通訊社，包括刪除網頁、帳戶及應用程式，以阻止它們繼續散播謊言。

【20:48】俄羅斯克里姆林宮表示，總統普京一定不會在下周二的二戰勝利日向烏克蘭宣戰，直指有關報導是無稽之談。

【18:36】俄羅斯國營媒體引述防長紹伊古（Sergei Shoigu），警告北約稱俄羅斯會視任何運往烏克蘭的武器裝備為合法目標，只要進入烏克蘭境內，將摧毀有關目標。

【17:19】歐盟宣布對俄羅斯石油實施禁運，但俄羅斯國會議員賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）聲稱，歐盟仍然會購買俄羅斯石油，只是透過第3方國家買入並支付更高昂價格。

【16:36】歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）訪問摩爾多瓦時表示，考慮如何增加對摩爾多瓦的軍事援助，但強調避免局勢惡化仍然極為重要。

【14:00】白俄羅斯近日突然在接壤烏克蘭北部邊境舉行大型軍演，國防部表示演習包括測試軍方裝備的戰鬥準備，但強調不會對鄰國構成威脅。

【12:10】美國智庫戰爭研究組織（The institute for the study of war）發表最新情報分析指出，烏克蘭軍成功反擊，將俄軍推後大約40公里。

【10:58】俄羅斯外交人員向法新社透露，俄羅斯將杯葛聯合國安全理事會與歐盟政治及安全委員會的會議，並表示行動與烏克蘭居勢有關。

【05:17】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）再次與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話。普京指西方應停止向烏克蘭提供軍事援助，以更早終結戰爭；馬克龍則促請俄方停火及繼續和談，並呼籲讓馬里烏波爾（Mariupol）持續撤離。

【04:40】烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）控制區州長Pavlo Kyrylenko表示，俄軍在周二的攻勢導致當地最少21名平民死亡，另有27人受傷。

【00:46】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發文，表示歐盟即將推出第6輪對俄羅斯制裁，對象為俄羅斯石油業﹑更多俄羅斯銀行以及需為發布假資訊負責的相關個體或人士。【下一頁】

【本港時間5月3日】

【22:34】英國再向烏克蘭提供3億英鎊（約29億港元）的軍事援助，包括探測雷達、用於補給的重型無人機，以及數千套夜視設備。

【19:06】烏克蘭東部的頓涅茨克地區州長指，最少有9名平民受俄羅斯炮火襲擊而喪生。

【18:23】法國總統馬克龍辦公室表示，馬克龍當地時間中午將與俄羅斯總統普京通電話。

【15:23】馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boychenko）稱，仍有200多名平民被困於亞速鋼鐵廠。

【14:09】路透社引述烏克蘭總統辦公室表示，俄軍今日炮擊烏東頓涅茨克地區的Vuhledar市，造成至少3名平民喪生。

【10:06】歐盟希望在下一次歐盟外交事務委員會會議上，通過對俄羅斯的第六輪制裁。

【08:46】仍有數百平民被困馬里烏波爾的亞鋼鐵廠，市議會預計當地周二早上會恢復撤離行動。

【06:54】德國將支持歐盟對俄羅斯石油實施禁運措施，指制裁將一直持續到俄羅斯與烏克蘭兩國元首簽署和平協議。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明