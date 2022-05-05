【烏克蘭戰爭】歐盟兩國反對新制裁 俄軍傳攻入馬里烏波爾鋼鐵廠（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第71日。歐盟宣布推出新一輪對俄羅斯制裁，今年内全面淘汰俄石油，但兩個成員國表明不支持新制裁。美國總統拜登表示，本周將與七大工業國集團（G7）領袖商討，進一步制裁俄羅斯。另外，有指俄羅斯已經攻入東南部馬里烏波爾鑄鐵廠，與守軍展開猛烈交戰，但俄方予以否認。

【本港時間5月5日】

【21:06】有指歐盟擬定對俄羅斯的新一輪制裁名單，共有57人，包括俄羅斯東正教會主教長基里爾（Patriarch Kirill），以及克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）妻子。

【17:36】俄羅斯國防部發表聲明，指在加里寧格勒（Kaliningrad）舉行一次可搭載核武的導彈模擬推演。國防部指出，已模擬一次發射可搭載核武的Iskander流動彈道導彈系統。據悉Iskander導彈系統射程最高達700公里，足以覆蓋德國首都柏林在內等多個歐洲大城市。

【17:36】彭博社報道，印度政府正積極遊說俄羅斯，以每桶低於70美元、即較市場接近40%的折扣買入俄羅斯原油。

【16:08】路透社引述俄羅斯國防部報道，俄軍周三（4日）連夜炮擊烏克蘭多個軍事設施及控制區域，造成多達600名烏克蘭士兵死亡，俄軍導彈更摧毀烏克蘭一個空軍基地的航空裝備及南部城市尼古拉耶夫市（Mykolaiv）軍火庫。

【11:57】英國政府宣布，向烏克蘭增撥4,500萬英鎊（約4.44億港元）援助，協助烏克蘭境內及邊境地區的受戰爭影響弱勢社群。據悉，資金將透過聯合國屬下機構及其他慈善團體，向有關人士提供重要援助及支持性暴力受害倖存者。

英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，英國2.2億英鎊（約21.72億港元）人道援助資金已全數分配。

【05:56】駐守在馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠的亞速營（Azov）指揮官證實，俄軍已攻入廠內，並與烏軍展開激烈交戰。但俄方否認俄軍已攻入鑄鐵廠，表明總統普京（Vladimir Putin）已公開下令不可強攻。【下一頁】

【04:16】中歐國家匈牙利及斯洛伐克政府表明，不支持歐盟新一輪涉及俄羅斯石油的新制裁，認為措施有損其能源安全。【下一頁】

【02:00】美國總統拜登（Joe Biden）表示，將與G7成員國領袖於本周商討，如何進一步制裁俄羅斯，阻止其對烏克蘭的戰事。

【本港時間5月4日】

【22:23】英國宣布，對63個俄羅斯個人及組織實施制裁，凍結他們的資產及實施旅行禁令，涉及多間傳媒及記者。英方亦要求社交平台及網絡供應商，封鎖俄羅斯國營RT電視台及衛星通訊社，包括刪除網頁、帳戶及應用程式，以阻止它們繼續散播謊言。

【20:48】俄羅斯克里姆林宮表示，總統普京一定不會在下周二的二戰勝利日向烏克蘭宣戰，直指有關報導是無稽之談。

【18:36】俄羅斯國營媒體引述防長紹伊古（Sergei Shoigu），警告北約稱俄羅斯會視任何運往烏克蘭的武器裝備為合法目標，只要進入烏克蘭境內，將摧毀有關目標。

【17:19】歐盟宣布對俄羅斯石油實施禁運，但俄羅斯國會議員賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）聲稱，歐盟仍然會購買俄羅斯石油，只是透過第3方國家買入並支付更高昂價格。

【16:36】歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）訪問摩爾多瓦時表示，考慮如何增加對摩爾多瓦的軍事援助，但強調避免局勢惡化仍然極為重要。

【14:00】白俄羅斯近日突然在接壤烏克蘭北部邊境舉行大型軍演，國防部表示演習包括測試軍方裝備的戰鬥準備，但強調不會對鄰國構成威脅。

【12:10】美國智庫戰爭研究組織（The institute for the study of war）發表最新情報分析指出，烏克蘭軍成功反擊，將俄軍推後大約40公里。

【10:58】俄羅斯外交人員向法新社透露，俄羅斯將杯葛聯合國安全理事會與歐盟政治及安全委員會的會議，並表示行動與烏克蘭居勢有關。

【05:17】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）再次與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話。普京指西方應停止向烏克蘭提供軍事援助，以更早終結戰爭；馬克龍則促請俄方停火及繼續和談，並呼籲讓馬里烏波爾（Mariupol）持續撤離。

【04:40】烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）控制區州長Pavlo Kyrylenko表示，俄軍在周二的攻勢導致當地最少21名平民死亡，另有27人受傷。

【00:46】歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發文，表示歐盟即將推出第6輪對俄羅斯制裁，對象為俄羅斯石油業﹑更多俄羅斯銀行以及需為發布假資訊負責的相關個體或人士。【下一頁】

【本港時間5月3日】

【22:34】英國再向烏克蘭提供3億英鎊（約29億港元）的軍事援助，包括探測雷達、用於補給的重型無人機，以及數千套夜視設備。

【19:06】烏克蘭東部的頓涅茨克地區州長指，最少有9名平民受俄羅斯炮火襲擊而喪生。

【18:23】法國總統馬克龍辦公室表示，馬克龍當地時間中午將與俄羅斯總統普京通電話。

【15:23】馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boychenko）稱，仍有200多名平民被困於亞速鋼鐵廠。

【14:09】路透社引述烏克蘭總統辦公室表示，俄軍今日炮擊烏東頓涅茨克地區的Vuhledar市，造成至少3名平民喪生。

【10:06】歐盟希望在下一次歐盟外交事務委員會會議上，通過對俄羅斯的第六輪制裁。

【08:46】仍有數百平民被困馬里烏波爾的亞鋼鐵廠，市議會預計當地周二早上會恢復撤離行動。

【06:54】德國將支持歐盟對俄羅斯石油實施禁運措施，指制裁將一直持續到俄羅斯與烏克蘭兩國元首簽署和平協議。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明