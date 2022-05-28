【烏克蘭戰爭】東部戰略重鎮紅利曼失守 烏軍或撤出盧甘斯克（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第94日。烏克蘭於東部頓巴斯地區的戰況不妙，區內最大城市北頓涅茨克已有3分之2地區遭俄軍包圍。烏克蘭總統澤連斯基日前批評，俄羅斯在頓巴斯地區採取「明顯的種族滅絕策略」，局勢非常嚴峻，再次呼籲西方提供火箭炮系統。

【本港時間5月28日】

【17:25】頓巴斯（Donbas）地區城市紅利曼（Lyman）為鐵路樞紐的戰略重鎮，已落入俄羅斯支持的烏克蘭東部分離分子手上。

【16:12】盧甘斯克（Luhansk）州長指，北頓涅茨克有9成建築物遭破壞，部分地區已被俄軍夷為平地，為免烏軍被俄軍包圍俘虜，或要由盧甘斯克撤退。

【本港時間5月27日】

【17:31】俄羅斯支持的烏克蘭東部分離分子聲稱，成功佔領戰略要地頓巴斯地區城市紅利曼，控制220個據點。

紅利曼為前往當地重要城市斯拉夫揚斯克（Slovyansk） 的必經之地，亦是俄軍試圖全面控制頓巴斯地區的關鍵目標。

【08:40】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評俄軍加強東部頓巴斯地區（Donbas）攻勢，使更多地方變成不適合民眾居住的地方，強迫大批烏克蘭人離開及大量殺害平民，形容敵軍行為是「明顯的種族滅絕策略」（obvious policy of genocide）。

【02:54】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，只要西方解除對俄羅斯的制裁，俄羅斯將願意出口糧食及化肥，幫助解決現時的糧食危機。

【02:00】烏克蘭的哈爾科夫在俄軍撤離後，開始重拾普通生活。但俄軍周四（26日）再次轟炸當地，導致最少9人死亡。地區首長Oleh Synehubov批評俄軍行動不合邏輯，形容為當地居民的夢魘。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明