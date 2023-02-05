【烏克蘭戰爭】朔爾茨指普京未威脅德國 澤連斯基認烏東戰情緊張（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第347日。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）承認，東部頓巴斯地區（Donbas）前線戰情緊張。南部敖德薩（Odesa）地區一度因變電站起火，導致接近50萬人失去電力供應，但現時已修復及恢復供電。

【本港時間2月5日】

【18:19】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話時，對方未曾出言威脅德國。

【14:42】澤連斯基指出，頓巴斯地區戰事愈發緊張，俄國再次投入更多兵力及武器發動攻勢，試圖突破烏軍在當地的防線。

【04:08】能源部長German Galushchenko表示，敖德薩變電站火勢已受控，重點基建供電已恢復，食水及暖氣亦回復供應。

【本港時間2月4日】

【15:00】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，若烏克蘭試圖襲擊克里米亞，會有報復性打擊行動，不會有談判。

【10:00】美國宣布再向烏克蘭提供價值22億美元（約171.6億港元）的軍事援助，包括射程達150公里的「陸射小直徑炸彈」，但拒絕猜測烏軍會否用於奪回克里米亞。另外，德國亦宣布，將向烏克蘭提供豹1型主戰坦克。

【08:00】歐盟周五（3日）宣布，成員國同意對俄羅斯石油產品設定價格上限。其中柴油每桶價格不超過100美元（約780港元）。而燃料油及石腦油（naphtha）則為每桶45美元（約351港元）。周日（5日）起開始實施，但此前購買的產品有45至55日的緩衝期。

【03:29】歐盟表示將於2月24日，即俄烏戰爭爆發一周年時，宣布對俄羅斯的第10輪制裁內容。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指，新一輪制裁將針對俄羅斯戰爭機器所使用的技術。

【本港時間2月3日】

【18:39】馮德萊恩與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）等多名歐盟高層估計將會訪問烏克蘭首都基輔，與澤連斯基召開峰會。

【10:40】普京在紀念二戰史達林格勒戰役（Battle ofStalingrad）演說中表示，德國決定向烏克蘭援助坦克是重覆歷史，直言令人難以相信，稱「俄羅斯再次受德國豹式坦克威脅」。【下一頁】

【01:29】澤連斯基周四（2日）與歐盟領袖會晤時表示，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）商討新一輪俄羅斯制裁，再次呼籲歐盟加大制裁俄羅斯，直指歐盟制裁步伐減慢，而俄國慢慢適應被制裁。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀