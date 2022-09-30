  • 25°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 21:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】普京：烏4地成俄領土 承認動員令有犯錯（不斷更新）

環球社會熱點 20:30 2022/09/30

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第219日。俄羅斯總統普京正式簽署條約，將烏克蘭4個親俄地區納為俄羅斯領土，並於儀式上發表重要演説。另外，普京承認動員過程中存在錯誤，強調必須將不符合徵召條件的人遣送回國。

【本港時間9月30日】

【20：30】俄羅斯總統普京正式簽署條約，將烏克蘭4個親俄地區納為俄羅斯領土。【下一頁】

【18：36】俄羅斯總統普京早前徵召30萬預備役入伍，有指部分超齡長者也遭徵召入伍，從相片可見不少軍人均老態龍鍾。【下一頁】

【16：38】英媒引述消息人士指，普京早知這批新徵召兵力訓練不足，但其目標是發動人海戰術，更不在乎有多少士兵陣亡，認為損失50萬名兵力是可接受情況。【下一頁】

【13：11】俄軍被指正在烏克蘭南部地區使用伊朗無人機，據報或已在烏克蘭被佔領區部署數百件武器。烏克蘭軍隊表示，已成功擊落3架伊朗無人機，但伊朗當局否認並強調中立。

【12：13】俄羅斯政府發言人佩斯科夫形容，北溪一號及二號管道洩漏是恐怖主義行為。佩斯科夫更聲稱若沒有「某國」介入，就不會發生這種情況。【下一頁】

【06：26】俄羅斯總統普京今日（30日）會正式簽署條約，將烏克蘭4個親俄地區納為俄羅斯領土。他早前已簽署法令，承認其中兩地為獨立領土以準備兼併。烏克蘭政府堅稱不會讓俄羅斯再吞併新領土。【下一頁】

【05：43】普京表示動員過程中存在錯誤和問題，有部分已過年齡、育有子女的父親、長期病患者都遭徵召入伍，他強調必須將不符合徵召條件的人遣送回國。【下一頁】

【本港時間9月29日】

【18：46】芬蘭政府宣布，由當地時間周五凌晨12時開始（香港時間早上5時），關閉與俄羅斯的邊境。

【18：19】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）宣布，總統普京（Vladimir Putin）在當地時間周五下午3時（香港時間30日晚上8時）正式簽證文件，確認把烏克蘭4個公投地區納為俄羅斯領土。

【15：08】瑞典海岸防衛隊表示，再次發現北溪二號管道出現洩漏，為本周以來第4次。

【10：40】頓涅茨克（Donetsk）的親俄分離主義領袖普希林（Denis Pushilin）表示，他正前往俄羅斯首都莫斯科，完成加入俄國的法律程序。普希林指現時當地將進入下階段軍事行動，呼應俄方一直強調己國有權保護領土。【下一頁】

【05：45】瑞典海岸防衛隊表示，位於波羅的海的北溪管道洩漏情況會在下周日（10月2日）起減緩。

【02：35】美國政府宣布向烏克蘭增加11億美元（約85.6億港元）軍事援助，提供俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統在內等多種軍事裝備。

【00：47】聯合國安理會估計周五召開會議，商討北溪一號及二號早前管道出現洩漏後造成的影響。

【本港時間9月28日】

【10：59】烏克蘭東部頓涅茨克與盧甘斯克﹑南部基爾松及中部扎波羅熱地區公布初步公投點票結果，顯示4個地區加入俄羅斯的票數高達87至99.2%。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，今次被佔領區的鬧劇不可能被稱為公投，表明繼續保護被佔領地區的烏克蘭民眾。【下一頁】

【08：00】波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）表明，如果烏克蘭遭受核武攻勢，北約（NATO）將會作出回應，雖然不會同樣使用核武，但表明會造成毀滅性打擊。

【04：52】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，「北溪二號」（Nord Stream 2）洩漏由蓄意破壞引起，警告歐盟可能作出最強烈回應。

【本港時間9月27日】

【14：54】英國國防部發表最新俄烏戰爭情報報告，指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能在周五（30日）正式宣布，接受4個烏克蘭地區加入俄羅斯。

【10：43】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）﹑南部赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的親俄地方政府上周五（23日）起公投，投票將於周二結束。

【04：29】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，動員令中有部分個案違反規定，承諾會要求地區政府及國防部修改所有失誤。他亦表示，俄羅斯暫時決定是否封關。【下一頁】

【03：24】「北溪二號」（Nord Stream 2）營運商指波羅的海海底管道的氣壓突然大幅降低，懷疑出現洩漏，正嘗試了解情況及調查原因。【下一頁】

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

上一篇文章

普京簽署條約 正式納烏4地區為俄領土（第二版）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄耆英遭徵召入伍 不少軍人老態龍鍾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

烏美女難民指英男前度對她如工人 曾經以為會共度餘生
烏美女難民指英男前度對她如工人 曾經以為會共度餘生
【烏克蘭戰爭】普京：烏4地成俄領土 承認動員令有犯錯（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京：烏4地成俄領土 承認動員令有犯錯（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】傳普京可接受50萬俄軍陣亡 早知前線訓練不足
【烏克蘭戰爭】傳普京可接受50萬俄軍陣亡 早知前線訓練不足
英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面
英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面
新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間21:00）
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款