【烏克蘭戰爭】普京開戰後首外訪 基輔住宅大樓被炸釀死傷（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第124日。烏克蘭首都基輔相隔3周後再次遭俄羅斯導彈襲擊，一幢住宅大樓被擊中，造成1死6傷。俄羅斯總統普京將訪問中亞兩國，為他在俄烏戰爭開始以來，首次外訪他國。美國傳為烏克蘭購買先進的地對空導彈防禦系統，料最快本周會公布消息。

【本港時間6月27日】

【10:17】美國有線新聞網絡（CNN）引述官方消息人士報稱，美國政府預計最快本周宣布，為烏克蘭購買中至長程的地對空導彈防禦系統。同時，美國本周亦估計會回應烏方要求，宣布提供更多軍事援助。

【06:11】俄羅斯國營電視台報道，總統普京（Vladimir Putin）即將出訪兩個中亞小國塔吉克（Tajikistan）及土庫曼斯坦（Turkmenistan），為他自俄烏開戰後首次外訪。另外，普京預計亦會在莫斯科接見印尼總統維多多（Joko Widodo）。

【00:02】烏克蘭官員表示，俄軍自6月5日後首次攻擊基輔。一幢住宅大樓被俄軍導彈擊中，造成1人死亡，6人受傷。

【本港時間6月26日】

【19:02】英國首相府發表聲明，指英法兩國同意為烏克蘭提供更多援助。法國總統馬克龍發言人表示，馬克龍讚揚英國持續軍援烏克蘭，與約翰遜一致認同需要加強援助烏克蘭。

【15:36】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）聲稱，當地上周六（25日）遭受俄軍導彈襲擊，為6月5日以來首次。

【05:01】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）承認北頓涅茨克失守，揚言要從俄羅斯手中，收復所有失去的城市。

【04:34】俄羅斯外交部表示，總統普京（Vladimir Putin）承諾，會為白俄羅斯提供可搭載核武的導彈系統，協助對抗西方國家的步步進迫。

【00:14】烏克蘭東部城市北頓涅茨克（Severodonetsk）的市長Oleksandr Stryuk承認，俄軍已全面控制城市。

【本港時間6月25日】

【17:30】英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，歐洲經濟正受俄烏戰爭影響，他擔心烏克蘭可能面臨壓力，要求與俄羅斯達成一項不符合利益的和平協議。

【13:45】俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）譴責歐盟給予烏克蘭及摩爾多瓦候選國地位，俄方確認歐盟利用由前蘇聯國家組成的「獨聯體」（CIS），試圖圍堵俄羅斯。

【11:15】歐洲理事會（European Council）已批准向烏克蘭提供90億歐元（745億港元）的財政援助。

【8:00】七國集團（G7）峰會周日（26日）於德國舉行，將會主力討論俄烏戰爭帶來的威脅，包括糧食及能源危機，峰會同時邀請澤連斯基出席。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明