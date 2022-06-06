【烏克蘭戰爭】普京警告恐炸供烏遠程導彈 澤連斯基訪烏東前線（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第103日。俄羅斯總統普京警告美國，假如西方國家向烏克蘭提供遠程導彈，俄國或將視為新打擊對象。烏克蘭總統澤連斯基訪問多個前線地區，包括烏東鄰近北頓涅茨克的兩個城鎮。俄羅斯外長拉夫羅夫受多國對俄羅斯的禁飛令影響，宣布取消訪問塞爾維亞。

【本港時間6月6日】

【07:55】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（5日）到訪戰線，探望東南部重鎮扎波羅熱州（Zaporizhzhia）及兩個鄰近最近雙方激烈交戰的北頓涅茨克（Sievierodonetsk）以南小城鎮。

【04:03】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）原定周一（6日）出訪塞爾維亞，但有指因保加利亞﹑北馬其頓及黑山封鎖空域，導致俄國飛機無法途經，拉夫羅夫訪塞之行因此取消。

【01:30】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）警告美國，如西方國家向烏克蘭提供遠程導彈，俄羅斯可能會視其為新的打擊目標。普京更揚言，西方國家對烏克蘭軍援並非新消息，亦不會改變甚麼。【下一頁】

【本港時間6月5日】

【21:10】俄羅斯國防部稱，軍方使用高精準導彈摧毁歐洲提供的T-72坦克及其他裝甲車，而這批裝備當時存放在烏克蘭近郊的車輛修理廠房內。

【19:05】烏克蘭防長列茲尼科夫預料，俄烏戰爭在樂觀的情況下，或能在今年內結束。【下一頁】

【10:35】烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲，目擊者聲稱爆炸聲傳出後在市内看到煙霧。【下一頁】

【01:21】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）批評，法國總統馬克龍指不可羞辱俄羅斯的言論，只會羞辱法國和其餘要求這樣做的國家。【下一頁】

【本港時間6月4日】

【23:29】烏克蘭總統澤連斯基批評俄羅斯炮擊東正教修道院。

【17:29】俄羅斯官員聲稱，該國鄰近烏克蘭邊境城市布揚斯克（Bryansk）一條村莊遭烏軍襲擊，導致一人死亡。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明