【烏克蘭戰爭】普京親認俄烏和談陷僵局 拜登首批俄軍種族滅絕（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第49日。美國總統拜登首次使用「種族滅絕」一詞，批評俄羅斯軍隊在烏克蘭的行為。俄羅斯總統普京親自承認，俄烏和談陷入僵局，但烏方代表明言和談需要持續。烏克蘭拘捕親俄反對派領袖，總統澤連斯基以此交要求俄羅斯換俘虜。

【本港時間4月13日】

【09:18】美國總統拜登（Joe Biden）首次以「種族滅絕」（genocide）一詞，批評俄羅斯軍隊在烏克蘭的行為。白宮其後發出文字記錄，確認拜登以種族滅絕批評俄軍。

【06:07】烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelenskiy）宣布，已拘捕國內親俄羅斯的反對派領袖Viktor Medvedchuk，並以他為條件，向俄羅斯要求交換被俘虜人士。

【02:08】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認，俄烏和談陷入「掘頭路」（dead end），但強調會持續對烏克蘭的特別軍事行動。

烏克蘭首席談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）亦承認，俄烏和談現階段非常困難，惟堅持談判必須繼續。

【本港時間4月12日】

【21:04】普京與到訪的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），一同視察遠東的航天發射設施時時，批評烏克蘭變成「反俄橋頭堡」。他重申俄羅斯的特別軍事行動，旨在保護在烏克蘭東部的人民，同時確保俄羅斯的國家安全。



【15:42】俄羅斯新聞社（RIA）報道，普京已抵達與中國黑龍江接壤的邊境城市布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk，中國稱海蘭泡），與白俄總統盧卡申科會晤。二人將討論如何應對西方制裁、烏克蘭及環球局勢。

【15:20】路透社引述俄羅斯國防部表示，俄軍已經摧毀位於Khmelnytskyi和基輔地區的烏克蘭彈藥庫。

【13:50】英國國防部情報指，俄軍繼續由白俄羅斯重新部署到烏克蘭東部作戰，預計烏東地區未來兩周戰況將更激烈。

【13:30】英國外相卓慧思（Liz Truss）稱，俄軍可能在襲擊馬里烏波爾期間使用了化學武器。

【11:49】日本宣布進一步制裁俄羅斯，凍結398名俄羅斯公民和28個組織的資產，包括普京兩名女兒。

【09:28】聯合國兒童基金會指俄烏開戰以來，近3分之2的烏克蘭兒童已逃離家園，而聯合國證實最少有142名兒童死亡。

【07:50】拜登與莫迪舉行視像會議，拜登指印度繼續購買更多俄羅斯石油，並不符合印度利益。

【06:39】烏克蘭當局開始在基輔郊區布查的亂葬崗挖掘受害者屍體，並會安排法醫進行分析。

【06:23】烏克蘭當局表示，一架俄羅斯無人機當地周一深夜在東南部城市馬里烏波爾投下有毒物質，認為可能是化學武器。

【04:51】烏克蘭城市馬里烏波爾遭俄軍圍困多日，市長料市內已有過萬平民喪生，預計隨著俄軍展開更大攻勢或令死亡數字翻倍。

【00:46】歐盟成員國外長於盧森堡舉行會議，但會上未能就制裁俄羅斯能源達成共識。

【本港時間4月11日】

【19:08】澤連斯基視像現身南韓國會發表演說，呼籲南韓向烏克蘭提供武器對抗俄羅斯。澤連斯基向南韓國會議員表示，烏克蘭需要軍事支持，包括戰機及坦克，並稱南韓擁有的防禦系統足以對付俄羅斯坦克﹑艦艇及導彈。

【17:49】法國興業銀行（Societe Generale）宣布暫停在俄銀行及保險業務，並將在羅斯銀行（Rosbank）以及俄羅斯保險子公司全部股份，出售予當地投資公司Interros Capital。

【17:40】歐盟將於5月提出一項「Repower EU」計劃，歐盟氣候政策負責人蒂默曼斯（Frans Timmermans）表示，預計未來數周完成Repower EU初步行動，建議重新審視可再生能源目標，提高2030年可再生能源比例，加快放棄使用俄羅斯能源。

【16:37】俄軍再次向烏克蘭發動攻勢，烏克蘭國家火車公司表示，周日晚上（10日）烏東地區另一個火車站被轟炸，波及部分鐵路基建及火車頭，暫時未有人員傷亡。

俄羅斯國防部聲稱，在烏克蘭南部城市伊久姆（Izium）擊落兩架烏軍軍機，於第聶伯羅（Dnipro）附近摧毀一套來自歐洲援助的S300防空系統，以及在烏東擊落4架烏軍無人機。

【14:50】新西蘭宣布周三（13日）向歐洲派遣運輸機及50名支援人員，將設備及物資運送至烏克蘭物資中心，但不會進入烏國，為期兩個月。新西蘭同時向烏克蘭提供880萬美元（6,864萬港元）援助，協助烏國通過英國採購軍事設備。

總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，行動為協助烏克蘭擊退俄羅斯入侵，認為歐洲地區和平對全球穩定至關重要。

【12:39】英國媒體報稱，瑞典與芬蘭準備申請加入北約，最快今年夏天提交申請。【下一頁】

【10:44】聯合國難民署表示，超過450萬人因烏克蘭與俄羅斯戰爭逃難離開烏克蘭，前往鄰近國家成為難民。約260萬人逃難至波蘭，羅馬尼亞﹑匈牙利及摩爾多瓦（Moldova）合計接收近200萬烏克蘭難民。

【08:45】世界銀行估計，烏克蘭經濟於2022年將收縮45％，俄羅斯則為約11％，其他鄰國經濟亦會大受打擊。【下一頁】

【07:28】澤連斯基接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，表示烏克蘭仍然團結一致，烏克蘭人民正在捍衛自己的基本人權。【下一頁】

【01:04】奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）上周六（9日）訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤後，將於周一前往莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。內哈默是俄烏戰爭開始後，首位與普京直接見面的歐盟元首。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明