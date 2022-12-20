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【烏克蘭戰爭】普京表明無意吞併白俄 歐盟設天然氣價格上限（不斷更新）

環球社會熱點 12:22 2022/12/20

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第300日。俄羅斯總統普京近日與白俄羅斯總統盧卡申科會面，重申俄國無意吞併白俄。歐盟各成員國能源部長就俄羅斯天然氣價格上限達成共識，相信最快在明年初生效。

【本港時間12月20日】

【10:59】歐盟能源部長會議同意，在荷蘭天然氣交易中心（Dutch Title Transfer Facility，簡稱TTF）交易的俄氣期貨合約於連續3日每兆瓦時（megawatt hour）超過180歐元，即觸發價格上限機制。【下一頁】

【02:01】普京（Vladimir Putin）到訪白俄羅斯後再次表明，俄羅斯沒有興趣吞併任何國家，直指行動不合理。

【本港時間12月19日】

【09:08】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）透露，再多300萬人恢復供電，累計重獲電力供應人數達到900萬，基輔供暖全面復常。

【00:44】俄羅斯軍隊再炮擊南部城市赫爾松（Kherson），包括市中心都遭受炮火影響，造成3人受傷，其中一人傷勢嚴重。

【本港時間12月18日】

【19:24】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）表示，全市恢復暖氣供應，其他公共服務亦陸續回復正常。

【14:32】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指烏方持續搶修被俄軍針對的能源基建，成為恢復約600萬人的電力供應。

【10:46】俄國防部周日（18日）發聲明，指紹伊古（Sergei Shoigu）前往參與俄烏戰爭的軍隊駐點巡視，並與前線士兵交流。

【09:09】國防部表示，上周五（16日）的大規劃空襲及導彈襲擊是為防止外國武器裝備運往烏克蘭的行動，並聲稱利用高精準武器打擊烏軍指揮系統﹑軍事工業建設及能源基建。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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