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【烏克蘭戰爭】普京稱終有一日和談達共識 烏南缺電仍嚴峻（不斷更新）

環球社會熱點 11:13 2022/12/10

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第290日。俄羅斯總統普京承認，俄烏戰爭大有可能需要以和談終止，但指控西方難以信任，相信談判過程將會十分漫長。烏克蘭電網運營商Ukrenergo指出，南部地區的停電情況最為嚴峻。

【本港時間12月10日】

【10:40】普京（Vladimir Putin）承認基於現時的實際狀況，俄羅斯十分有可能需要透過和談終止與烏克蘭的戰爭，但明言俄國對西方國家已失去幾乎所有信任，認為和談將會需時甚長。【下一頁】

【02:08】Ukrenergo總裁Volodymyr Kudrytskyi表示，工人仍難以恢復南部城市敖德薩（Odessa）及早前收復的赫爾松市（Kherson）的電力供應，直指南部地區的缺電情況最嚴重。

【本港時間12月9日】

【16:03】烏克蘭國家核能公司Energoatom聲稱，俄軍在扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的其中一個核反應堆附近設置多門Grad多管火箭炮，批評俄軍行為違反核及放射性物品安全條件。

【10:37】路透社引述文件報稱，美國準備向烏克蘭提供2.75億美元（約21.4億港元）軍事援助，估計華府最快周五（9日）宣布消息。路透社指美國提供的新援助將有助烏克蘭防止俄羅斯的無人機襲擊，以及增加防空能力。 【下一頁】

【07:01】頓涅茨克（Donetsk）的烏克蘭官員指出，俄軍持續轟炸當地兩軍交戰地區，嘗試向早前失守的重鎮利曼（Lyman）推進。

【本港時間12月8日】

【21:30】美俄達成換囚協議，在俄羅斯因藏毒案被捕的美國女子職業籃球賽（WNBA）球星Brittney Griner已經獲釋，美國總統拜登（Joe Biden）亦於Twitter發文稱，Brittney已在回家途上。

【01:31】俄羅斯總統普京發表演説，為俄軍的軍事進展緩慢而辯護，指俄烏戰爭或演變為漫長過程。他亦強調俄羅斯不會主動動用核武器，也不需要動員更多軍隊。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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