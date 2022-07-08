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【烏克蘭戰爭】普京稱未開始在烏認真行動 哈爾科夫遇炮擊3死5傷（不斷更新）

環球社會熱點 03:13 2022/07/08

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第135日。俄羅斯總統普京聲稱俄軍仍未在烏克蘭開始認真行動，俄方不拒絕和談，不過衝突持續時間愈長只會令和談前景愈暗淡。另外，哈爾科夫遭俄軍炮擊最少造成3死5傷。

【本港時間7月8日】

【03:13】烏克蘭官員指俄軍向烏東城市哈爾科夫發射火箭後，造成3人死亡及5人受傷。

【01:14】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）聲稱俄軍仍未在烏克蘭開始認真行動，但俄羅斯不拒絕和談，不過衝突持續時間愈長只會令和談前景愈暗淡。

【本港時間7月7日】

【17:50】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）飛抵印尼峇里島，參與20國集團（G20）外長會議，為俄烏戰爭以來，拉夫羅夫首次與西方國家領導層於同一場合碰頭。

俄媒指出，拉夫羅夫希望趁今次機會與其他國家的外長單獨會面，但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及德國外長Annalena Baerbock均表明，無意與拉夫羅夫會談。

【10:17】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，再次希望全球最大獨立石油貿易商Vitol終止與俄羅斯的商業聯繫，停止運輸俄羅斯的「血石油」（blood oil）。 其經濟幕僚長烏斯堅科（Oleg Ustenko）希望，Vitol會就何時停止與俄交易訂立限期，限期前運輸俄石油的數量亦有限制。【下一頁】

【05:23】烏克蘭軍方表示，俄軍在頓涅茨克（Donetsk）北部的主要攻擊被烏軍擋下，未有取得太大成果。但烏軍指俄軍持續轟炸頓北多個城市，試圖向南推進，烏軍防守壓力大增，惟暫時仍可以應對。

【本港時間7月6日】

【16:48】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，希望西方國家提供現代化且高效用的防空系統，幫助抵抗俄羅斯的空襲。

【10:18】烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）州長Pavlo Kyrylenko呼籲州內35萬民眾撤離，指俄軍即將開始攻勢，平民數目愈少愈有利烏軍集中精力對抗敵人。

【04:11】烏克蘭東部盧甘斯克地區（Luhansk）首長Serhiy Haidai聲稱，俄軍把包括預備役在內的所有兵力投入攻打當地，揚言俄軍遭受嚴重損失，傷兵無數。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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