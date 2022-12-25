【烏克蘭戰爭】普京稱望戰爭快完結 烏稱俄軍襲赫爾松釀10死（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第305日。烏克蘭總統澤連斯基完成訪問美國後返國，直言今次外訪有「好結果」。俄羅斯總統普京聲稱，希望盡快完結與烏克蘭的戰爭，指各方最終會在談判上達成共識而終止戰爭。美國指俄羅斯僱傭兵向北韓購買武器，投入烏克蘭戰場使用。

【本港時間12月25日】

【12:00】烏克蘭當局表示，俄羅斯向上月收復的南部城市赫爾松（Kherson）發動襲擊，釀最少10死。烏克蘭當局譴責俄軍肆意殺戮。

【本港時間12月23日】

【10:43】普京（Vladimir Putin）表示，俄羅斯的目標並非加劇軍事衝突，反而希望完結與烏克蘭的戰爭，更稱想戰爭愈快結束愈好。他指參戰各方遲早會加入會議，並就停戰達成共識。【下一頁】

【09:45】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）完成訪美行程後表示，他帶著「好結果」返回烏克蘭。

【05:13】美國白宮聲稱，俄羅斯僱傭軍組織「瓦格納集團」（Wagner Group）從北韓購買武器裝備，再運往與烏克蘭戰爭的前線供俄軍使用。瓦格納集團與北韓均否認傳言。

【本港時間12月22日】

【10:28】澤連斯基向國會議員強調，美國對烏克蘭援助不是慈善，而是對全球民主及安全的投資。澤連斯基亦指出，全球各國已經緊密聯繫，沒有空間讓一個國家可以獨善其身同時感到安全。【下一頁】

【07:29】拜登（Joe Biden）與澤連斯基會面後舉行記者會，重申美國會維持對烏克蘭的承諾，指烏方不會獨自面對，因為美國了解今次戰爭有重大意義。【下一頁】

【03:02】普京出席軍方會議時表示，認同防長紹伊克（Sergei Shoigu）增兵38.5萬至150萬人的建議，指增兵將能確保解決俄羅斯軍事安全的問題。【下一頁】

【本港時間12月21日】

【14:45】白宮證實澤連斯基訪問，將與拜登見面。官員表明，拜登不會向澤連斯基施壓，要求對方與俄羅斯談判。

【10:47】澤連斯基據傳在周三（21日）訪問美國，在白宮與拜登會面，並會在國會發表演說。【下一頁】

【00:56】英國防相華禮士（Ben Wallace）指控伊朗成為俄羅斯最大軍備供應商之一，指俄國以先進軍事裝備的零部件與伊朗交換超過300部自殺式攻擊無人機。

【本港時間12月20日】

【18:55】普京承認，9月經過公投加入俄羅斯的4個烏克蘭東部地區的處境十分困難。

【10:59】歐盟能源部長會議同意，在荷蘭天然氣交易中心（Dutch Title Transfer Facility，簡稱TTF）交易的天然氣期貨合約於連續3日每兆瓦時（megawatt hour）超過180歐元，即觸發價格上限機制。【下一頁】

【02:01】普京（Vladimir Putin）到訪白俄羅斯後再次表明，俄羅斯沒有興趣吞併任何國家，直指行動不合理。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀