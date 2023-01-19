【烏克蘭戰爭】普京稱俄必勝 澤連斯基呼籲西方供應重型坦克（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第330日。俄羅斯總統普京表示俄羅斯正提高軍事工業產量，也是俄羅斯必勝主因。另外，北約周五（20日）將開會商討對烏克蘭軍事援助，烏克蘭總統澤連斯基呼籲西方提供重型坦克。

【本港時間1月19日】

【09:13】北約周五（20日）會於德國的Ramstein軍事基地舉行會議，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）呼籲西方提供重型坦克。

【00:19】普京（Vladimir Putin））到訪聖彼得堡一家製造防空系統的工廠，指俄羅斯軍火商製造的防空導彈數量是美國的三倍。他指靠高產量的軍事工業，加上俄羅斯人民團結和軍人的勇氣，將令俄軍必然取勝。【下一頁】

【本港時間1月18日】

【16:40】烏克蘭首都基輔發生直昇機墜毀，多名政府高層人員遇難，造成包括內政部長莫納特斯基（Denis Monastyrsky）在內18人死亡。下一頁】

【10:59】 烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）出席世界經濟論壇時表示，俄烏戰爭爆發已導致超過9,000名烏克蘭平民死亡，當中包括453名兒童，誓言要俄國為暴行負責。

【01:09】斯維蕾丹科（Yuliia Svyrydenko）接受英國廣播公司訪問時表示，有信心烏軍將在今年獲得最終勝利，並呼籲盟友繼續向烏克蘭提供軍事援助。

【00:15】俄羅斯國防部宣布在2023年至26年為軍隊作出重大改革，預計總兵力將提升至150萬人。

【本港時間1月17日】

【10:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）明言，第聶伯羅（Dnipro）遇襲及俄國試圖反擊的行動代表盟友有需要在武器援助決定上加快步伐。安全委員會秘書長達尼諾夫（Oleskiy Danylov）預計俄方會作出「最後推進」（final push），呼籲武器援助需更快抵達烏克蘭。下一頁】

【08:31】土耳其申訴專員Seref Malkoc聲稱，俄烏準備大規模交換戰俘，總數交換約1,000人，兩國代表上周在首都安卡拉（Ankara）會晤。

【00:46】聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）指俄烏戰爭已導致最少7,031名平民死亡，惟估計實際人數應該更多。

【本港時間1月16日】

【18:36】克里姆林宮稱將炸毀英國打算援助烏克蘭的坦克，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調，西方再多先進武器援助不會改變戰爭。

【17:29】扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區政府首長Oleksandr Starukh表示，俄軍徹夜轟炸當地，嚴重破壞民用及能源基建。

【16:48】烏克蘭官員透露，第聶伯羅（Dnipro）住宅大廈遇襲死者人數增至最少35人。

【10:40】普京（Vladimir Putin）被問及近日俄軍相信重新控制烏東蘇勒答爾（Soledar）時，他稱俄軍現時氣氛正面，當地軍事行動按國防部及參謀部計劃架構內發展，希望將會有更多好消息。【下一頁】

【02:51】斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，近日多國宣布向烏克蘭提供重型武器，此舉十分重要，希望未來會有更多類似援助。他指俄烏戰爭現正處於關鍵時刻，需要向烏軍供應取勝所需武器。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀