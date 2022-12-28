【烏克蘭戰爭】普京禁俄油出口至指定國家 烏軍逼近東部重鎮（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第308日。俄羅斯總統普京簽署法令，明年禁止向實施俄羅斯石油價格上限的國家或個人出口原油或油產品，暫時維期5個月。烏軍被指接近東部另一重鎮，有望從俄羅斯手中收復。

【本港時間12月28日】

【10:46】普京（Vladimir Putin）簽署的法令表明，由2023年2月1日至7月1日間，只要外國企業或個人直接或不直接遵守價格上限機制，即禁止向相關機構及人士運送俄羅斯原油及油產品。【下一頁】

【05:28】盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai表示，烏軍已進一步接近東部重要城鎮克爾米納（Kreminna），城內部分俄軍向後撤離。假如烏軍重奪克爾米納，將能向今年夏天失守的關鍵工業重鎮利西昌斯克（Lysychansk）及北頓涅茨克（Sievierodonetsk）發起攻勢。

【本港時間12月27日】

【10:55】庫列巴（Dmytro Kuleba）希望明年2月底時﹑俄烏戰爭一年前夕能舉行和平峰會，並由聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）擔任中間人。他亦表明，俄羅斯可以參與，但先要在在國際法庭接受戰爭罪檢控。【下一頁】

【07:16】拉夫羅夫（Sergei Lavrov）向官媒塔斯社表明，俄國對烏克蘭特別軍事行動目的明確，要求烏國去軍事化﹑政權去納粹化及去除對俄羅斯領土的威脅。拉夫羅夫指敵人早已深知俄國目的，烏克蘭要麼選擇自行滿足要求，要麼讓俄軍完成目標。【下一頁】

【本港時間12月26日】

【18:02】俄羅斯前總統﹑聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）周日發文，指俄羅斯的核武阻止西方向俄國宣戰，揚言俄軍會繼續在烏克蘭的戰事，直至烏克蘭去軍事化為止。

【15:03】烏克蘭軍方表示，俄軍在聖誕日（25日）向烏克蘭發超過40次火箭襲擊，攻擊盧甘斯克（Luhansk）﹑頓涅茨克（Donetsk）﹑哈爾科夫（Kharkiv）﹑赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzia）地區。俄羅斯國防部指在周日的攻擊中，擊斃60名烏軍。

【14:55】俄羅斯官媒塔斯社報稱，國防部承認恩格斯空軍基地遭烏克蘭無人機攻擊，導致3人死亡。

【11:03】俄羅斯與烏克蘭媒體均有報稱，距離邊境多達數百公里的俄羅斯恩格斯空軍基地（Engels air base）傳出爆炸聲，當地官員表示會調查事件。

【06:25】普京聲稱俄國已準備與所有牽涉在俄烏戰爭的國家商討可接受的解決方案，直指是否談判取決於對方，坦言俄方並無拒絕和談。

烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）斥俄單方面攻擊烏克蘭及殺害平民，指俄國不想談判，只想逃避責任。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀