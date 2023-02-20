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【烏克蘭戰爭】普京明發表國情咨文 拜登將訪問波蘭發表講話（持續更新）

環球社會熱點 12:48 2023/02/20

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第362日，即將邁向一周年之前，美國總統拜登（Joe Biden）將訪問波蘭，估計將重申美方對烏克蘭的支持。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），考慮與俄國對話是「浪費時間」。

【本港時間2月20日】

【12:47】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將在周二（21日）發表國情咨文，預計將提及對烏克蘭的特別軍事行動。

【10:37】白宮表示，拜登此行將與波蘭總理總統杜達（Andrzej Duda）及其他東歐盟友領袖會晤，商討如何集體支援烏克蘭及加強北約，但未有打算訪問烏克蘭。【下一頁】

【08:02】澤連斯基接受意大利媒體Corriere della Sera訪問時直言，馬克龍考慮與俄羅斯對話只是在浪費時間，認為俄方根本不會改變取態。

【本港時間2月19日】

【15:40】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表明現時有需要加快生產軍事裝備，向烏克蘭提供軍隊急切需要的標準軍事用品。歐盟官員及外交消息人士指出，成員國外長相信會在周一（20日）於布魯塞爾會晤，商討聯合採購烏軍如今急需的155毫米炮彈。【下一頁】

【06:20】布林肯明言曾與馬斯克商討，關於烏克蘭使用「星鏈」系統，但拒絕透露更多詳情，包括有否要求對方不要限制烏克蘭使用「星鏈」。

【本港時間2月18日】

【15:30】澤連斯基強調，烏克蘭別無選擇，必須在俄烏戰爭中取勝，並指俄羅斯亦會侵略其他國家。 

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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