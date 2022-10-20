【烏克蘭戰爭】普京於頒令烏東4地戒嚴 烏克蘭全國限電（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第239日。俄羅斯總統普京宣布於佔領的烏克蘭東部四個地區實施戒嚴令，更下令在與烏克蘭接壤的6個省份及克里米亞進行經濟動員。另外，俄羅斯空襲導致烏克蘭全國出現大規模停電，烏克蘭周四（20日）起限制全國電力供應。

【本港時間10月20日】

【09：42】 烏克蘭將從當地早上7點（本港中午12點）開始限制全國電力供應，減少耗電量以免陷入全面停電。

【01：26】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布於佔領的烏克蘭東部四個地區實施戒嚴令，更下令在與烏克蘭接壤的6個省份、克里米亞及塞瓦斯托波爾進行經濟動員。

【本港時間10月19日】

【10：43】俄軍烏克蘭戰線新任指揮官蘇羅維金（Sergei Surovikin）表示，赫爾松（Kherson）的特別軍事行動情況緊張，烏軍持續嘗試攻擊俄軍各個據點，可能威脅其他俄羅斯控制的烏克蘭地區。蘇羅維金同時宣布，把赫爾松市的平民撤走，聲稱將會就當地軍事戰術狀況發展，決定下一步軍事行動及計劃。【下一頁】

【06：44】路透社引述多名伊朗官員報稱，伊朗承諾向俄羅斯提供地對地短程彈道導彈及無人機，並認為行動沒有違反聯合國決議。

【00：40】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，自上周一（10日）起，俄軍連日襲擊導致烏克蘭3分1發電廠被摧毀，造成大規模停電。

【本港時間10月18日】

【16：02】烏克蘭官員指俄軍周二（18日）再次轟炸烏克蘭東南部第聶伯羅（Dnipro）的能源基建，基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）指北部有重要基建被俄軍襲擊。

【10：51】俄羅斯國防部表示，一架蘇-34戰鬥轟炸機周一在鄰近烏克蘭邊境的城市葉伊斯克（Yeysk）失事，並撞在當地一幢5層高住宅大樓，引發巨大爆炸及火勢。【下一頁】

【05：10】俄羅斯與烏克蘭交換共221名戰俘，烏方換回108名女俘虜。官員透露，獲釋女子中12人為平民。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）促請軍方俘虜更多俄軍，方便交換更多烏克蘭戰俘。

【00：03】烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）表示，俄軍周一向基輔發起5次自殺式無人機襲擊，導致最少4人死亡。同日，俄軍更襲擊蘇梅（Sumy）及聶伯羅州（Dnipropetrovsk）中部地區的能源基建，導致數百村落及城鎮失去電力供應。

【本港時間10月17日】

【15：16】烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，因俄軍攻擊變電站，導致扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠再次失去外部電力供應，需要啟用柴油發電機供電。

【13：30】基輔再次傳出多次爆炸聲，有指是俄軍發動另一輪無人機自殺式襲擊，當局敦促民眾留在防空洞。【下一頁】

【13：00】澤連斯基表示，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯死亡人數已接近6.5萬人。該數目遠高於俄羅斯上月公佈的5,937人。

【10：11】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄烏雙方周末在頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）展開激戰，主要戰場為頓巴斯地區（Donbas）兩大要點巴赫姆特（Bakhmut）及索萊達（Soledar）。【下一頁】

【00：11】英國國防部最新俄烏戰爭情報指出，俄羅斯現時生產導彈的速度估計難以追上俄軍使用量，日前連環轟炸烏克蘭的行動或加深武器庫庫存不足問題。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明