【烏克蘭戰爭】普京提條件恢復烏糧食出口協議 烏指4成能源基建被破壞（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第252日。俄羅斯總統普京表明，完成克里米亞俄軍遇襲調查後，才考慮恢復參與烏克蘭糧食出口協議。烏克蘭總統澤連斯基透露，當地40%能源基建被嚴重破壞。

【本港時間11月2日】

【11:26】普京（Vladimir Putin）表明會在克里米亞遇襲詳細調查完成後，以及獲烏方確保遵守4方協議中不使用人道走廊作軍事用途的要求，才考慮恢復履行糧食協議。

【01:06】澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）與歐盟能源事務專員西姆森（Kadri Simson）會晤時表示，烏克蘭4成能源基建被俄軍轟炸破壞，主要被攻擊目標為燃煤及水力發電廠。

【本港時間11月1日】

【10:51】普京周一（10月31日）承認，俄軍針對烏克蘭能源基建發動襲，報復烏軍日前攻擊俄軍克里米亞的黑海艦隊。他更指控烏軍利用聯合國糧食出口協議的通道發起攻勢，因此亦停止履行四方協議，並暗示或有進一步行動。

【03:26】澤連斯基表明會繼續執行聯合國斡旋下達成的四方協議，持續經黑海通道出口烏克蘭糧食，希望為全球糧食市場提供穩定供應。

【本港時間10月31日】

【17:30】烏克蘭官員表示，俄羅斯周一（31日）早上向基輔、哈爾科夫等多個城市發射導彈，目標針對各地的能源設施，導致部分地區停水停電。基輔官員表示，當地大約有35萬戶住宅停電，暫未接獲傷亡報告。【下一頁】

【15:30】有貿易商表示，憂慮出口至非洲及中東的數十萬噸小麥供應受阻，歐洲也可能面臨粟米短缺，短時間內難以找到方法填補供應缺口。【下一頁】

【04:21】俄羅斯政府無限期退出容許烏克蘭從黑海港口運送穀物離開的協議，烏克蘭基礎設施部證實218艘船遭到封鎖，其中95艘已裝載貨物的船已離開烏克蘭港口，正等待檢查以裝運。另有101艘船在港口入口處等待檢查，22艘滿載船隻等待離開港口。

【00:01】聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）推遲前往阿爾及利亞舉行的阿拉伯聯盟峰會的行程，重點關注俄羅斯暫停黑海港口運送穀物的協議。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明