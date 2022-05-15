【烏克蘭戰爭】普京指芬蘭尋入北約是錯誤 土稱未阻止兩國（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第81日，俄羅斯總統普京指芬蘭尋求加入北約的舉動是錯誤，對雙邊關係產生負面影響。土耳其外長恰武什奧盧與芬蘭及瑞典外長會晤，土耳其總統發言人強調，未阻止兩國入北約。烏克蘭指俄羅斯正準備在東南部城市馬里烏波爾舉行公投，決定是否加入俄羅斯。

【本港時間5月15日】

【14:26】扎波羅熱（Zaporizhzhia）市的官員透露，約500至1000架車輛上周六（14日）從馬里烏波爾撤離後3日，終於獲准進入當地。

【04:02】土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）與瑞典及芬蘭外長會晤，商討兩國尋求加入北約事宜。土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，土耳其未阻止兩國加入北約。

【02:38】烏克蘭官員表示，莫斯科政府打算在馬里烏波爾（Mariupol）舉行公投，決定是否加入俄羅斯。

【00:15】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，芬蘭尋求加入北約（NATO），放棄長年以來的軍事中立是錯誤行為，對俄芬雙邊關係產生負面影響。

【本港時間5月14日】

【17:38】俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）稱，若北約在鄰近俄羅斯邊境部署核設施，莫斯科將作出有力回應。他又俄羅斯指對芬蘭及瑞典沒有敵意，但無法了解兩國入北約的真正理由。

【16:28】格魯吉亞分離地區南奧塞梯（South Ossetia）領導表示，將於7月17日舉行公投，決定是否加入俄羅斯。

【15:30】印度即日禁止所有小麥出口，已獲發信用證及向印度提出滿足糧食請求的國家，則不受此限。

【13:16】澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，難以預料戰爭何時結束，將視乎烏克蘭的盟友、歐洲國家及整個自由世界的行動。

【12:45】烏克蘭總檢察長表示，將以戰爭罪起訴41名俄羅斯士兵，涉及轟炸民居、殺害平民、強姦及搶劫。當局已展開首宗戰爭罪審訊。

【11:00】頓涅茨克州、烏克蘭控制區州長Pavlo Kyrylenko指，與俄軍就撤走亞速鋼鐵廠烏軍的談判非常困難、俄軍開出的條件反覆無常、難以保證他們會履行承諾。俄軍亦持續空襲轟炸亞速鋼鐵廠。

【9:00】美國白宮表示，拜登（Joe Biden）與瑞典及芬蘭領導人進行交談，表明他支持「北約開放政策」以及兩國的一切決定。

【7:00】俄羅斯能源供應商Inter RAO旗下的RAO Nordic表示，基於未收到芬蘭欠款，將從周六凌晨1點起暫停供電。

【04:00】美國國防部表示，防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）通話，是雙方自俄烏戰爭爆發以來首次對話。奧斯汀敦促紹伊古立即停火，強調保持溝通渠道的重要性。

【本港時間5月13日】

【21:28】烏克蘭外長庫巴拿於G7外長會議上提出，G7國家可充公俄羅斯資產，再用以支援基輔重建。

【20:48】土耳其總統埃爾多安表明，不傾向支持瑞典及芬蘭加入北約，暗示土耳其可能運用否決權，反對兩個北歐國家加入。

【19:00】英國公布新一輪對俄制裁名單，涉及多位普京親屬及關係密人士，包括普京前妻Lyudmila Ocheretnaya及普京外甥Mikhail Shelomov。

【15:37】歐盟外交政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）指 ，歐盟將再向烏克蘭 提供價值5億歐元軍事援助，料未來幾日會就俄羅斯石油禁運取得共識。

【12:58】G7（七國集團）外長和農業部長將在德國舉行會議商討如何解封烏克蘭港口，協助烏克蘭積壓的最少2,000萬噸糧食出口。

【07:50】美國國會參議院就對烏克蘭提供400億美元援助的法案受阻，共和黨參議員保羅（Rand Paul）要求加入條款派員監督在烏克蘭的支出。

【04:59】烏克蘭總統澤連斯基表示，他已準備好與俄羅斯總統普京會談，強調俄烏必須達成協議，但烏克蘭永遠不會承認克里米亞是俄羅斯的一部分。

【02:24】聯合國人權理事會以33票贊成、2票反對的票數通過烏克蘭提出的一項決議，調查俄軍控制烏克蘭首都基輔周邊地區期間是否干犯暴行。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明