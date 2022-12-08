【烏克蘭戰爭】普京指戰爭或變漫長過程 稱俄不會主動用核武（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第288日。俄羅斯總統普京為俄軍進展緩慢而辯護，指俄烏戰爭或演變為漫長過程。另外，他强調俄羅斯不會主動動用核武器，也不需要動員更多軍隊。

【本港時間12月8日】

【01:31】俄羅斯總統普京發表演説，他為俄軍的軍事進展緩慢而辯護，指俄烏戰爭或演變為漫長過程。另外，他强調俄羅斯不會主動動用核武器，也不需要動員更多軍隊。

【本港時間12月7日】

【22:02】美國《時代》周刊公布2022年度風雲人物，由烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及「烏克蘭精神」奪得。

《時代》總編輯Edward Felsenthal指，他們獲選是「為了證明勇氣能夠像恐懼般具傳染力，為了激勵人們團結起來捍衛自由，以及為了提醒世界民主與和平的脆弱」。

【12:02】俄羅斯考慮對國内生產的石油實施固定價格機制，或考慮限制俄油可出售的國際標準最大折扣。俄羅斯被指有意為原油買家提供透明定價機制，堅持以市場為基礎的方式來抵消價格上限。【下一頁】

【11:13】俄羅斯薩拉托夫州（Saratov）的一個軍事機場周二（6日）據悉再次遭到烏軍無人機襲擊，為烏軍兩日內3襲俄軍設施。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）重申，華府向烏克蘭提供武器作防禦用途，美方不鼓勵亦未支持烏軍攻擊俄羅斯領土。

【00:47】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）表示，認同美國提出的烏克蘭需要長期和平的觀點。但他亦表明，俄國的軍事目標必須達成，才可能有機會和談。

【本港時間12月6日】

【18:46】負責能源事務的俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）預計，俄國反制西方實施的石油價格上限措施將在年底時生效。

【10:52】俄羅斯國防部確認，南部境內兩個遠離前線的軍事基地遭遇襲擊，導致兩架軍機受損，3名軍方人員死亡。同日稍後，俄軍向烏克蘭發動新一輪導彈襲擊，再次攻擊烏克蘭的能源基建。 【下一頁】

【00:22】普京（Vladimir Putin）周一（5日）到訪克里米亞半島，親自在連接半島與俄羅斯本土的克里米亞大橋（Kerch Bridge）上架駛。

【本港時間12月5日】

【10:51】七國集團（G7）、歐盟與澳洲為限制俄羅斯出口能源賺取的收入，禁止油輪、保險公司和信貸機構將超出價格上限的俄油運往第三方國家。但俄方表明不接受價格上限，正研究禁用價格上限機制，寧願稍微減少石油產量，只向願接受市場條件的國家出售石油。 【下一頁】

【00:54】美國國家情報總監（Director of National Intelligence）海恩斯（Avril Haines）指出，普京（Vladimir Putin）現時亦可以接收俄軍在烏克蘭戰場的不利情報，了解俄軍真實狀況。海恩斯預計，俄軍冬天攻勢會減弱。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明