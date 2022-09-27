【烏克蘭戰爭】普京或周五宣布烏4地入俄 北溪二號管道疑洩漏（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第216日。烏克蘭4個地區的親俄羅斯政府舉行加入俄羅斯公投，投票將於當地時間周二（27日）完成，結果可能引起雙方另一輪軍事衝突。克里姆林宮承認動員過程有錯誤，表明政府未決定是否封關。北溪二號管道被出突然出現氣體洩漏，有關營運商正調查原因。

【本港時間9月27日】

【14：54】英國國防部發表最新俄烏戰爭情報報告，指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能在周五（30日）正式宣布，接受4個烏克蘭地區加入俄羅斯。

【10：43】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）﹑南部赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的親俄地方政府上周五（23日）起公投，投票將於周二結束。

【04：29】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，動員令中有部分個案違反規定，承諾會要求地區政府及國防部修改所有失誤。他亦表示，俄羅斯暫時決定是否封關。【下一頁】

【03：24】「北溪二號」（Nord Stream 2）營運商指波羅的海海底管道的氣壓突然大幅降低，懷疑出現洩漏，正嘗試了解情況及調查原因。【下一頁】

【本港時間9月26日】

【14：11】俄羅斯獨立新聞媒體Meduza聲稱，政府計劃在周三（28日）起禁止任何符合作戰資格男性離開俄羅斯，等候軍方徵召令。【下一頁】

【11：19】美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）警告，俄羅斯對烏克蘭使用核武，美國將作出回應，並警告將有災難性後果（catastrophic consequences）。【下一頁】

【05：23】俄羅斯南部達吉斯坦（Dagestan）爆發反動員令示威，當地警方與示威爆發衝突，據悉最少100人被捕。

【01：27】俄羅斯官媒塔斯社報稱，國家杜馬或在周四（29日）召開會議，研究烏克蘭4個地區的加入俄羅斯公投結果。

【本港時間9月25日】

【17：45】OVD-Info聲稱，俄羅斯的反動員示威中超過2,000人被扣押。

【14：57】拉夫羅夫表明，會尊重烏克蘭4個地區親俄政府舉行的公投結果及當地意願，直斥烏克蘭現政權為「新納粹政權」，並迫害當地民眾多年。拉夫羅夫強調，俄羅斯會全力捍衛受俄國憲法保護的領土，不排除使用核武保護可能新加入俄羅斯的4個烏克蘭地區。【下一頁】

【06：28】俄羅斯人權組織OVD-Info指出，上周六（24日）由聖彼得堡至西伯利亞等32個城市均有舉行動員示威，超過730人被警方拘捕。

【01：10】俄羅斯媒體報稱，總統普京（Vladimir Putin）簽署新法，列明逃兵及投降等行為的罰則為監禁10年或以上。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明