【烏克蘭戰爭】普京延後全國講話 烏國4親俄地區公投（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第210日。俄羅斯總統普京延後發表全國講話，估計內容與最迎一輪分裂烏克蘭領土有關。烏克蘭4個親俄地區的地方政府宣布，即將舉行公投決定是否加入俄羅斯。

【本港時間9月21日】

【10：53】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）﹑南部基爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的親俄地方政府周二（20日）宣布，將在周五至下周二（23至27日）期舉行公投，決定是否加入俄羅斯聯邦。【下一頁】

【05：20】俄羅斯媒體報稱，普京（Vladimir Putin）押後至周四（22日）發表全國講話。外界估計，講話內容預計與烏克蘭4個親俄地區舉行公投有關，惟未知延後講話的原因。

【本港時間9月20日】

【11：20】烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區首長Oleh Synehubov表示，法證專家檢查伊久姆（Izium）發現的146具屍體，指當中大多數為平民，包括兩名兒童。

俄羅斯克里姆林宮否認，俄軍在哈爾科夫地區有干犯任何戰爭罪行。

【02：34】烏克蘭盧甘斯克地區（Luhansk）首長Serhiy Haidai表示，烏軍已全面控制當地一個小村落，象徵俄國失去全面控制權，未能達成軍事目標。

【00：03】烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）的Pivdennoukrainsk核電廠被俄軍襲擊，幸好反應埋未受損而且運作仍然正常。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明