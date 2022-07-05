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【烏克蘭戰爭】普京宣稱盧甘斯克作戰勝利 烏料戰後重建需近6萬億（不斷更新）

環球社會熱點 10:24 2022/07/05

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第132日。俄羅斯總統普京宣布，在烏克蘭東部的盧甘斯克地區作戰勝利。烏克蘭總理什米哈爾估計，戰後重建需花費7,500億美元，並指俄羅斯寡頭商人應該幫忙支付開支。

【本港時間7月5日】

【10:23】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，正與聯合國及土耳其商討，如何確保烏克蘭的糧食可以安全經港口出口。

【01:02】烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）表示，當地戰後重建或需花費7,500億美元（約5.88萬億港元），指俄羅斯寡頭富商理應負擔部分開支。【下一頁】

【00:57】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布，俄軍在烏東盧甘斯克（Luhansk）取得勝利，稱應該士兵獲得休息，並加強作戰能力。

【本港時間7月4日】

【18:44】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，因為美方針對俄國的「不友好」行動及政策，總統普京不會就美國國慶日向美國總統拜登（Joe Biden）發出賀電。

【10:21】澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）突訪烏克蘭，與總統澤連斯基會面，並訪問基輔附近多個被指遭俄軍屠殺的城鎮。阿爾巴內塞同時宣布，向烏克蘭增加1億澳元（約5.35億港元）援助，包括武器裝備。

【05:42】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，會在西方武器裝備幫助下，重新奪回利西昌斯克。【下一頁】

【01:20】烏克蘭軍方確認，為保存更多武裝力量，軍隊已撤出盧甘斯克（Luhansk）的最後據點利西昌斯克（Lysychansk）。

【本港時間7月3日】

【14:54】烏克蘭總統高級顧問Oleksiy Arestovych指，俄軍已越過Siverskiy Donets河，正由北部接近盧甘斯克州關鍵城市利西昌斯克（Lysychansk），不排除當地未來一兩日會失守。

【12:20】俄羅斯鄰近烏克蘭邊境城市別爾哥羅德（Belgorod）傳出多下爆炸，最少有3人死亡。11座住宅大樓和39座私人住宅受損，其中5座更遭到嚴重摧毀。

【01:00】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）聲稱，烏克蘭3日前曾試圖襲擊白俄領土上的軍事設施，但所有導彈均被攔截。他指白俄無意與烏克蘭開戰，但如果領土遭入侵就會戰鬥。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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【烏克蘭戰爭】重建料需近6萬億 烏指俄寡頭應負擔部分開支

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