  • 30°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 14:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】普京宣布局部動員 重提核威懾（不斷更新）

環球社會熱點 14:34 2022/09/21

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第210日。俄羅斯總統普京延後發表全國講話，估計內容與最迎一輪分裂烏克蘭領土有關。烏克蘭4個親俄地區的地方政府宣布，即將舉行公投決定是否加入俄羅斯。

【本港時間9月21日】

【14：13】俄羅斯官媒塔斯社報稱，普京宣布俄國由周三（21日）起實施局部動員，參與對烏克蘭戰爭，亦會為在頓巴斯地區（Donbas）參戰的志願者給予法律地位。普京表明，需要採取緊急行動保護「已解放地區」的民眾，因此要求國防部發起部分動員，只有身為後備軍需要參與。

普京稱盧甘斯克﹑頓涅茨克﹑基爾松及扎波羅熱地區民眾已從納粹政權手中解放，現時俄羅斯將採取方法確保主權完整及當地民眾的意願，支持有關地區舉行公投。普京批評西方國家試圖阻礙任何地區獨立及發展。

普京亦指西方國家為實現目標，一直希望削弱及摧毀俄羅斯，指控對方把烏克蘭人民當成炮灰，並強調俄羅斯目標仍然是解放頓巴斯地區。普京批評西方國家敲詐勒索俄羅斯，但俄方有大量武器回應，揚言用一切手段捍衛俄國人民。

同時，普京再次提醒西方國家，如俄羅斯領土完整受威脅，俄國為保護俄羅斯人民將會使用現代化毀滅性武器，強調自己並非虛張聲勢。

【10：53】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）﹑南部基爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的親俄地方政府周二（20日）宣布，將在周五至下周二（23至27日）期舉行公投，決定是否加入俄羅斯聯邦。【下一頁】

【05：20】俄羅斯媒體一度報稱，普京（Vladimir Putin）押後至周四（22日）發表全國講話。外界估計，講話內容預計與烏克蘭4個親俄地區舉行公投有關，惟未知延後講話的原因。

【本港時間9月20日】

【11：20】烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）地區首長Oleh Synehubov表示，法證專家檢查伊久姆（Izium）發現的146具屍體，指當中大多數為平民，包括兩名兒童。

俄羅斯克里姆林宮否認，俄軍在哈爾科夫地區有干犯任何戰爭罪行。

【02：34】烏克蘭盧甘斯克地區（Luhansk）首長Serhiy Haidai表示，烏軍已全面控制當地一個小村落，象徵俄國失去全面控制權，未能達成軍事目標。

【00：03】烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）的Pivdennoukrainsk核電廠被俄軍襲擊，幸好反應埋未受損而且運作仍然正常。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

下一篇文章

澳男自稱與哈里同被英國王室拋棄 老婆有一點似足梅根
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王國葬】梅根直播近鏡被蠟燭遮擋 網民：有心安排？
【英女王國葬】梅根直播近鏡被蠟燭遮擋 網民：有心安排？
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
【英女王國葬】丹麥王儲妃獲邀 因一事離奇消失
【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖
【英女王國葬】拜登座位僅次波蘭總統 特朗普：趁機識第三世界領袖
【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝
【英女王國葬】夏洛特痛哭喬治拭淚 梅根喊到溶妝
新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間14:00）
【英女王國葬】哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路
【英女王國葬】哈里威廉全程零交流 凱特被要求讓路
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款