【烏克蘭戰爭】普京周五宣布烏4地成俄領土 芬蘭對俄封關（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第218日。聯合國安全理事會預計在周五（30日）召開會議，商討北溪管道出現洩漏的問題。烏克蘭4個地區的親俄羅斯政府領袖前往莫斯科，準備完成加入俄國的法律程序。美國向烏克蘭增加11億美元軍事援助，當中包括俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統。

【本港時間9月29日】

【18：46】芬蘭政府宣布，由當地時間周五凌晨12時開始（香港時間早上5時），關閉與俄羅斯的邊境。

【18：19】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）宣布，總統普京（Vladimir Putin）在當地時間周五下午3時（香港時間30日晚上8時）正式簽證文件，確認把烏克蘭4個公投地區納為俄羅斯領土。

【15：08】瑞典海岸防衛隊表示，再次發現北溪二號管道出現洩漏，為本周以來第4次。

【10：40】頓涅茨克（Donetsk）的親俄分離主義領袖普希林（Denis Pushilin）表示，他正前往俄羅斯首都莫斯科，完成加入俄國的法律程序。普希林指現時當地將進入下階段軍事行動，呼應俄方一直強調己國有權保護領土。【下一頁】

【05：45】瑞典海岸防衛隊表示，位於波羅的海的北溪管道洩漏情況會在下周日（10月2日）起減緩。

【02：35】美國政府宣布向烏克蘭增加11億美元（約85.6億港元）軍事援助，提供俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統在內等多種軍事裝備。

【00：47】聯合國安理會估計周五召開會議，商討北溪一號及二號早前管道出現洩漏後造成的影響。

【本港時間9月28日】

【10：59】烏克蘭東部頓涅茨克與盧甘斯克﹑南部基爾松及中部扎波羅熱地區公布初步公投點票結果，顯示4個地區加入俄羅斯的票數高達87至99.2%。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，今次被佔領區的鬧劇不可能被稱為公投，表明繼續保護被佔領地區的烏克蘭民眾。【下一頁】

【08：00】波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）表明，如果烏克蘭遭受核武攻勢，北約（NATO）將會作出回應，雖然不會同樣使用核武，但表明會造成毀滅性打擊。

【04：52】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，「北溪二號」（Nord Stream 2）洩漏由蓄意破壞引起，警告歐盟可能作出最強烈回應。

【本港時間9月27日】

【14：54】英國國防部發表最新俄烏戰爭情報報告，指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能在周五（30日）正式宣布，接受4個烏克蘭地區加入俄羅斯。

【10：43】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）﹑南部赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的親俄地方政府上周五（23日）起公投，投票將於周二結束。

【04：29】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，動員令中有部分個案違反規定，承諾會要求地區政府及國防部修改所有失誤。他亦表示，俄羅斯暫時決定是否封關。【下一頁】

【03：24】「北溪二號」（Nord Stream 2）營運商指波羅的海海底管道的氣壓突然大幅降低，懷疑出現洩漏，正嘗試了解情況及調查原因。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明