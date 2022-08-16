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【烏克蘭戰爭】普京向盟友賣先進武器 烏核電廠再被炮擊（不斷更新）

環球社會熱點 11:16 2022/08/16

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第174日。俄羅斯總統普京宣稱，準備向全球盟友出售先進武器，並加強在軍事科技合作。烏克蘭扎波羅熱核電廠再遭襲擊，俄烏相互指責對方，俄方稱有條件地支持國際原子能機構代表團訪問。5名歐洲人在烏東頓巴斯地區接受俄軍審訊，5人全部否認所有指控。

【本港時間8月16日】

【11:04】由俄方控制的頓涅茨克（Donetsk）法庭展開對5名歐洲人的審訊，指控5人成為僱傭兵及「接受軍事訓練奪權」。5人否認所有指控，一旦罪成最高面臨死刑。

【10:56】扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近﹑分別受俄烏控制的城市兩個城市的官員互相指責對方，開火攻擊鄰近區域。

聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，如果俄烏雙方同意，聯合國可支援IAEA代表團經烏克蘭首都基輔前往扎波羅熱視察核電廠。

惟俄官員維什涅夫斯基（Igor Vishnevetsky）指出，IAEA代表團經基輔前往扎波羅熱太危險，同時亦表明訪問不等同俄方會答應烏方核電廠解除武裝的要求。【下一頁】

【05:05】普京（Vladimir Putin）在莫斯科舉行的軍事展表示，俄軍武器大幅領前其他國家，並準備向盟友出售先進武器。

【本港時間8月15日】

【16:35】俄羅斯莫斯科交易所周一（15日）宣布，允許友好國家投資者參與證券交易，為俄烏戰爭以來首次。

【11:12】北韓官媒朝中社報稱，普京（Vladimir Putin）指兩國將共同努力擴大全面及有建設性的雙邊合作，並稱加強合作合乎兩國利益，亦有助維護朝鮮半島及東北亞地區安全及穩定。

金正恩亦表示，俄羅斯與北韓的友誼自二戰戰勝日本起建立，兩國戰略合作﹑支援及一致性達到新高，雙方共同面對敵對軍事勢力的威脅及挑釁。【下一頁】

【04:31】聯合國官員布朗（Denise Brown）指貨船Brave Commander在完成裝載超過2.3萬噸小麥後，將啟程前往非洲埃塞俄比亞，為俄烏戰爭以來首次有載有烏克蘭糧食前往非洲。

【本港時間8月14日】

【12:45】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指控俄軍利用核電站作勒索，警告如任何俄軍向扎波羅熱（Zaporizhzhia ）核電站或由該處開火，都會成為烏軍及特種部隊的目標。

【08:54】英國軍事情報局表示，通往烏克蘭赫爾松（Kherson）地區的兩座重要橋樑目前已無法用於俄軍的軍事補給。而烏克蘭也證實發動空襲毀壞Nova Kakhovka大壩的橋樑，料切斷西岸數千名俄軍的軍事補給。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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