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【烏克蘭戰爭】普京再提「髒彈」挑釁論 烏籲難民停回國（不斷更新）

環球社會熱點 10:54 2022/10/27

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第246日。俄羅斯總統普京延續官方論述，再次指控烏克蘭準備使用「髒彈」發動挑釁。烏克蘭官員呼籲，人在海外的烏國難民暫時不要回國，避免能源供應問題惡化。

【本港時間10月27日】

【10:38】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）呼籲，人在海外的烏克蘭民眾暫時不要回國，等到明年春天再啟程。韋舒列克指出，因俄軍近來連番轟炸毀壞烏國約3分1能源建設，警告能源網難以負荷。【下一頁】

【00:16】普京（Vladimir Putin）聲稱已知悉烏克蘭有意使用「髒彈」，警告地區及全球陷入衝突升級危機，揚言要加強保護關鍵基礎建設。

【本港時間10月26日】

【05:35】俄羅斯政府去信聯合國安理會，指控烏克蘭打算在自己的領土上引爆骯髒彈（即結合放射性物質和常規炸藥的炸彈）。西方和烏克蘭官員駁斥上述說法，認為這是錯誤信息和加劇戰爭的藉口。

【01:55】路透社引述兩名美方官員消息指，美國有意向烏克蘭提供較舊的鷹式防空系統，以助其抵禦俄羅斯無人機和巡航導彈的襲擊。

【本港時間10月25日】

【17:10】德國總統施泰因邁爾周二（25日）突然到訪烏克蘭首都基輔，希望在是次訪問期間和澤連斯基會面。施泰因邁爾指出，德國將繼續向烏克蘭提供經濟、政治及軍事上援助。【下一頁】

【16:24】烏克蘭總統（Volodymyr Zelenskiy）聲稱，當地超過3分1能源設備被俄羅斯導彈及伊朗製無人機摧毀。

【08:37】世界銀行周一（24日）表示，已向烏克蘭支付額外5億美元（約39.2億港元）的重建借貸。行長馬爾帕斯（David Malpass）表示，資金有助烏克蘭政府維持運作，協助度過即將到來的冬天。

【07:52】法國﹑英國及美國外長發出聯合聲明，表明俄方指控烏克蘭準備使用「髒彈」屬錯誤言論，並指俄國可能以此作為軍事行動升級的藉口。

【03:43】美國30名民主黨眾議員去信拜登（Joe Biden），要求華府改變俄烏戰爭的政策，尋求雙方停火和解，直指現況可能有升級風險。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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