【烏克蘭戰爭】普京兩女或被制裁 澤連斯基有意「以色列模式」（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第42日。美國與盟友預計就在烏克蘭布查發生的平民被殺事件，加強制裁俄羅斯，有傳俄羅斯總統普京兩名女兒在歐盟的制裁名單。捷克直接向烏克蘭提供坦克，成歐盟首國提供攻擊性武器。烏克蘭總統澤連斯基稱拒絕非軍事化，希望模仿以色列「全民皆兵」的體系。

【本港時間4月6日】

【10:00】美國與盟友預料在周三宣布，新一輪制裁俄羅斯的措施，有傳俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的兩名女兒可能成為歐盟制裁目標。

【03:27】烏克蘭總統澤連斯基透露，烏國不會效法瑞士去軍事化，但會參照以色列模式。

【01:28】歐盟成員國在布查（Bucha）平民被殺事件後，已驅逐206名俄羅斯外交人員，較俄烏開戰時時更多。

【00:15】捷克國防部消息人士透露，已向烏克蘭直接援助坦克及裝甲車，為歐盟首國提供攻擊性武器。

【本港時間4月5日】

【23:00】澤連斯基於聯合國發表演說，控訴俄羅斯犯下戰爭罪行，行徑已與「伊斯蘭國」恐怖份子無異。

【22:00】歐盟委員會周二提出新一輪對俄制裁措施，包括為期一年的商品禁運，禁止從俄羅斯入口煤炭、橡膠、化學品等總值90億歐元的商品，同時禁止對俄出口半導體、機器、運輸設備等總值100億歐元。

【17:22】澤連斯基表示，烏克蘭想要終結戰爭，必須繼續與俄羅斯和談，但稱與普京可能不會會晤。【下一頁】

【17:11】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的發言人表示，周六（8日）波蘭首都華沙（Warsaw）的活動前夕，馮德萊恩將與歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）訪問烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基會晤。

【15:52】烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk表示，當地時間周二將會開啟7條人道走廊。

【14:30】美國國防部高層官員透露，更多俄軍從基輔附近撤走，俄軍同時加強對烏克蘭東部頓巴斯地區攻勢。

【11:08】烏克蘭媒體《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報稱，烏克蘭全境幾乎均有發出空襲警報。

【08:57】德國與法國分別因烏克蘭布查的事件，宣布驅逐俄羅斯外交人員後，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，俄羅斯會採取對等措施。【下一頁】

【07:17】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）親身訪問布查後表示，認為當地的情況只是冰山一角，烏克蘭不少城市曾被俄軍佔領，恐怕有更多平民死亡。【下一頁】

澤連斯基亦表示，會在周二（5日）於聯合國安全理事會上，陳述布查的事件，尋求更多支持調查俄軍在當地的罪行。

【01:05】美國總統拜登（Joe Biden）向記者表示，「看看布查（Bucha）發生的事件」，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是戰犯，現時需要收集更多資訊，普京將需接受戰爭罪審判。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明