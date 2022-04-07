【烏克蘭戰爭】普京兩女兒被制裁 烏政府籲烏東民眾撤離（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第43日。美國與英國宣布新一輪對俄羅斯的制裁，俄羅斯總統普京兩名女兒亦成為目標。英國凍結俄羅斯最大銀行在英國的資產，並希望在年底全面禁止入口俄羅斯石油及煤炭。烏克蘭政府呼籲烏東地區民眾，應及早撤離。匈牙利與歐盟唱反調，願意盧布結算與俄能源交易。

【本港時間4月7日】

【05:30】匈牙利表明，願意以俄羅斯盧布結算與俄羅斯的能源交易，立場明顯與歐盟不一致。

【02:15】英國與美國分別宣布新一輪俄羅斯制裁。英國將凍結俄羅斯最大銀行在英國的資產，並希望在年底全面禁止入口俄羅斯石油及煤炭。

美國總統拜登（Joe Biden）指俄軍在布查（Bucha）犯下戰爭罪行，使美國加強制裁。白宮宣布，俄羅斯最大金融機構及多名與克里姆林宮有關係人士，將成為新制裁目標，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）兩名女兒。

【01:33】烏克蘭政府促請烏東民眾把握機會，趁早離開有關地區，指當地一旦爆發大規模戰爭，政府或未能提供更多援助。

【本港時間4月6日】

【20:34】俄羅斯財政部發聲明指，由於外資銀行拒執行還款指令，將被迫以盧布還款。受國際制裁影響，俄羅斯無法調動儲備償還美元計價債息。

【17:00】白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）表示，明白澤連斯基的挫敗感，美國亦有同樣看法，但認為俄羅斯是聯合國安理會常任理事國情況不會改變。

【16:15】印度就布查發生的事件，自俄烏戰爭開始以來，首次向俄羅斯發出譴責。印度常駐聯合國代表T.S. Tirumurti稱布查事件使人「非常不安」，明確譴責有大批平民死亡的事件，支持公開調查事件。

Tirumurti表示，烏克蘭情況自聯合國安理會上次會議後一直未有明顯改善，而且包括人道狀況在內的情況持續惡化。

【15:11】烏克蘭1檢察官表示，正調查4,468宗疑似俄軍戰爭犯罪行為。檢察總長Iryna Venediktova形容，近來在基輔附近收復的地區有如「在地獄被折磨的區域」，承諾會懲罰犯罪分子。

【13:46】英國國防部情報指出，烏克蘭南部馬里烏波爾（Mariupol）的人道情況轉差，城內16萬人基本缺乏水電煤及保暖用品，與外界通訊被切斷。俄軍亦阻擋人道救援通道，疑似向城內守軍施壓，希望迫使對方投降。

【11:05】美國再向烏克蘭提供金額價值1億美元（約7.78億港元）武器援助，包括反裝甲車的標槍導彈。今次為美國自去年8月起，第6度向烏克蘭提供裝備援助。

【10:23】布查市長Anatoly Fedoruk向英國廣播公司（BBC）表示，當地有約320平民在俄軍佔領期間死亡，更聲稱曾數次親眼看到俄軍處決平民Fedoruk聲稱，俄軍佔領期間嘗試搜捕當地政治人物。

【10:00】美國與盟友預料在周三宣布，新一輪制裁俄羅斯的措施，有傳俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的兩名女兒可能成為歐盟制裁目標。【下一頁】

【03:27】烏克蘭總統澤連斯基透露，烏國不會效法瑞士去軍事化，但會參照以色列模式。【下一頁】

【01:28】歐盟成員國在布查（Bucha）平民被殺事件後，已驅逐206名俄羅斯外交人員，較俄烏開戰時時更多。【下一頁】

【00:15】捷克國防部消息人士透露，已向烏克蘭直接援助坦克及裝甲車，為歐盟首國提供攻擊性武器。【下一頁】

【本港時間4月5日】

【23:00】澤連斯基於聯合國發表演說，控訴俄羅斯犯下戰爭罪行，行徑已與「伊斯蘭國」恐怖份子無異。

【22:00】歐盟委員會周二提出新一輪對俄制裁措施，包括為期一年的商品禁運，禁止從俄羅斯入口煤炭、橡膠、化學品等總值90億歐元的商品，同時禁止對俄出口半導體、機器、運輸設備等總值100億歐元。

【17:22】澤連斯基表示，烏克蘭想要終結戰爭，必須繼續與俄羅斯和談，但稱與普京可能不會會晤。【下一頁】

【17:11】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的發言人表示，周六（8日）波蘭首都華沙（Warsaw）的活動前夕，馮德萊恩將與歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）訪問烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基會晤。

【15:52】烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk表示，當地時間周二將會開啟7條人道走廊。

【14:30】美國國防部高層官員透露，更多俄軍從基輔附近撤走，俄軍同時加強對烏克蘭東部頓巴斯地區攻勢。

【11:08】烏克蘭媒體《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報稱，烏克蘭全境幾乎均有發出空襲警報。

【08:57】德國與法國分別因烏克蘭布查的事件，宣布驅逐俄羅斯外交人員後，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，俄羅斯會採取對等措施。【下一頁】

【07:17】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）親身訪問布查後表示，認為當地的情況只是冰山一角，烏克蘭不少城市曾被俄軍佔領，恐怕有更多平民死亡。【下一頁】

澤連斯基亦表示，會在周二（5日）於聯合國安全理事會上，陳述布查的事件，尋求更多支持調查俄軍在當地的罪行。

【01:05】美國總統拜登（Joe Biden）向記者表示，「看看布查（Bucha）發生的事件」，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是戰犯，現時需要收集更多資訊，普京將需接受戰爭罪審判。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明