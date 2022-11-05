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【烏克蘭戰爭】普京促平民撤離赫爾松 一度實施宵禁（不斷更新）

環球社會熱點 11:18 2022/11/05

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第255日。俄羅斯總統普京出席俄羅斯民族統一日紀念活動，公開支持撤離赫爾松地區的平民。赫爾松親俄政府曾短暫宣布在該市實施24小時宵禁，官員強調是要保障居民抵擋潛在烏克蘭攻勢。

【本港時間11月5日】

【11:18】俄羅斯總統普京出席俄羅斯民族統一日紀念活動，公開支持撤離赫爾松地區的平民，並強調平民不應為此受苦。【下一頁】

【07:59】赫爾松親俄政府曾短暫宣布在該市實施24小時宵禁，官員強調是要保障居民抵擋潛在烏克蘭攻勢，但其後撤回宵禁。

【本港時間11月4日】

【10:51】赫爾松（Kherson）親俄政府官員斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）表示，俄軍大有可能撤出第聶伯河（Dnipro）西岸地區，指俄國需作出非常艱難的決擇，亦呼籲當地民眾離開，前往東岸地區保障安全。【下一頁】

【05:21】國際原子能機構（IAEA）表示，調查員在3處烏克蘭核設施搜查數日後確認，未有跡象或證據顯示有不正常的行動，否定俄羅斯多日來指控烏方生產及使用髒彈（dirty bomb）。

【01:16】澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）表明，如果普京（Vladimir Putin）出席月中在印尼舉行的二十國集團（G20）峰會，他與烏克蘭將不會參與。

【本港時間11月3日】

【10:53】俄羅斯外交部發出聲明，指控西方必須停止利用可釀成災難後果的大規模殺傷性武器發起挑釁。俄方認為，現時的複雜及動盪局勢由不負責任與欠缺尊重的行為造成，只為打擊俄羅斯的國家安全，應立即採取行動避免擁核國間發生軍事衝突。【下一頁】

【08:41】俄羅斯國防部聲稱獲烏克蘭保證，不會用黑海的人道走廊作軍事用途攻擊俄羅斯，恢復協助烏克蘭糧食出口。

【01:49】烏克蘭第一夫人奧萊娜（Olena Zelenska）受訪時表示，希望西方盟友增加向烏克蘭的軍事援助，不要對延長的戰事感到疲倦，稱所有國家應協助對抗入侵者。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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【烏克蘭戰爭】普京促民眾撤離赫爾松 稱平民不應受苦

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