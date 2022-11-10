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【烏克蘭戰爭】普京不出席G20峰會　美料俄軍死傷逾10萬　俄下令撤離赫爾松（不斷更新）

環球社會熱點 16:44 2022/11/10

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第260日。俄羅斯軍方下令，軍隊從烏克蘭南部赫爾松撤出，至第聶河東岸組建防線，但烏方對俄軍動機仍然存疑。美國軍方估計，俄羅斯自入侵烏克蘭至今，已有超過10萬名士兵死傷。

【本港時間11月10日】

【16:15】俄羅斯總統普京不會出席下周於印尼峇里舉行的20國集團（G20）峰會，改由外長拉夫羅斯出席。

【12:15】俄軍烏克蘭戰線新任指揮官蘇羅維金（Sergei Surovikin）向國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）建議，俄軍從位處附近的第聶河（Dnipro）西岸地區戰略性撤離，並在東岸地區建立防線。 【下一頁】

【09:19】美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，估計俄軍自戰爭以來已有超過10萬名士兵死傷，烏軍傷亡人數亦類近。

【本港時間11月9日】

【09:25】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）下令烏軍繼續進攻頓涅茨克（Donetsk），強調不會在領土問題讓步。

【06:49】烏克蘭首都基輔持續陷入能源供應不足，東地14區約400萬人無電用。澤連斯基強調，現時缺電狀況只穩定能源，並非出現危機。

【03:17】第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）開幕後，澤連斯基首次亮相，指除非俄羅斯停止入侵烏克蘭，否則全球無法應對氣候危機。

【本港時間11月8日】

【04:25】澤連斯基發表演説，透露烏軍在烏克蘭東部及東南部正逐步擊退俄軍，東部頓涅茨克地區仍是戰鬥的中心，聲稱每天都有數百名俄軍陣亡。

【00:48】烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）宣布，烏克蘭獲挪威、西班牙及美國等西方盟友提供新一批軍事援助，包括國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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軍事 國防 外交 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 普京 戰爭 基輔 克里米亞

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