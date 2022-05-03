【烏克蘭戰爭】數百平民仍困鋼鐵廠 德支持禁運俄石油（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第69日。聯合國與紅十字會組織人道走廊，成功協助部分被困於烏克蘭東南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）的平民撤離。但外媒指仍有數百平民被困馬里烏波爾鋼鐵廠，預計當地周二（3日）會展開新一輪撤離行動。另外，德國表示支持對俄羅斯石油實施禁運措施。

【本港時間5月3日】

【10:06】歐盟表示希望在下一次歐盟外交事務委員會會議上，通過對俄羅斯的第六輪制裁。

【08:46】仍有數百平民被困馬里烏波爾鋼鐵廠，市議會預計當地周二早上會恢復撤離行動。

【07:35】英國將向烏克蘭提供3億英鎊（約29.49億港元）的軍事援助。

【06:54】德國將支持歐盟對俄羅斯石油實施禁運措施，指制裁將一直持續到俄羅斯與烏克蘭兩國元首簽署和平協議。

【本港時間5月2日】

【18:00】馬里鳥波爾市長幕僚透露，當地周一（2日）再有巴士載著更多平民撤離，但當中多數人並非來自被包圍的鋼鐵廠。

【16:24】聯合國難民署公布，自俄烏戰爭爆發以來，已有超過550萬人逃離烏克蘭。

【16:17】芬蘭當地媒體報稱，芬蘭政府將在12日決定，是否申請加入北約。當日預料總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）及國會將宣布批准芬蘭申請加入北約。

【12:46】美國第一夫人吉爾（Jill Biden）辦公室宣布，她將展開為期5日外訪，訪問羅馬尼亞及斯洛伐克，與美國軍方官員﹑外交人員﹑流離失所的烏克蘭家長及兒童﹑人道援助工作人員與教師會面。

【11:16】美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）表示，總統拜登（Joe Biden）訪問烏克蘭只是時間問題。

【08:30】德國經濟及氣候部長哈柏克（Robert Habeck）表示，已大幅削減從俄羅斯入口的能源，有望在今年夏季結束前完全擺脫入口俄羅斯原油。【下一頁】

【04:39】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表明，第二次世界大戰勝利紀念日（即5月9日）的到來，與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動會否完結沒有關係。【下一頁】

【00:30】聯合國發言人確認，聯合國與紅十字會組織的人道走廊持續撤離被包圍在馬里烏波爾鋼鐵廠的平民，相信已有約千人離開。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明